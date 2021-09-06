華融、恆大債台高築15兆　外媒：中國養大「債務怪獸」

中國房地產巨頭恆大集團負債累累，近來遭到兩家債權人追債，中國最大壞帳銀行中國華融資產管理公司則是引進了戰略股東救急，《經濟學人》（The Economist）指出，恆大與華融的債務規模高達5400億美元（約台幣14.9兆元），令人「瞠目結舌」，且可能難以償還，堪稱是中國兩大債務怪獸（debt monster），其形成原因與長期人為壓低違約率，對潛在問題視而不見有關。





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《經濟學人》報導指出，成立於1999年的中國華融，最初是一家壞帳銀行，後來卻轉變為企業集團，最新財報顯示，截至今年上半年，華融負債為2380億美元（約台幣6.5兆元），而在280多個城市中擁有房地產項目的恆大，負債高達縮3040億美元（約台幣8.3兆元），僅這兩大集團就佔了中國上市公司（不包括銀行）債務總額3.9%。





報導指出，由目前情勢觀察，華融以及恆大的命運似乎逐漸清晰，在當局的協調之下，國有企業將成為華融的白衣騎士，中國中信集團有限公司等5家公司似乎將會投資華融。





至於恆大集團，報導研判中國可能會讓持有恆大210億美元外幣債務的主要外國債權人陷入困境。但是為了避免惹怒中國購屋民眾及供應商，中國當局可能會協助恆大引進戰略投資者注資。





報導表示，藉由中國處理華融以及恆大的債務的方式，可以看得出來大多都是由政治介入，而非由市場力量和法規主導。中國長期對潛在問題視而不見，甚至透過人為方式壓低債券違約率，讓其數據低於全球企業債務違約率，導致債務問題始終難以解決，投資人只能猜測企業到底是會出現債務違約？還是由中國政府出手相救。



