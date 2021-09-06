台南文旦大賽郭李春梅勇奪2021台南文旦王 品質掛保證

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黃偉哲恭喜所有得獎者並感謝評審委員辛苦的評審作業，他表示，台南文旦全國知名，幾乎是供不應求，而且台南文旦品質穩定，果好質佳，市府希望透過每年的文旦大賽，讓國人看見台南農民栽種文旦的歷程與用心，藉以推動整體文旦產業，增加農民收入。開心的是，今年台南文旦銷售成績依然亮眼，顯見台南文旦品質依舊掛保證，口感風味更勝往年。黃偉哲進一步指出，距離中秋還有2個多禮拜，除祝福台南文旦內銷一路長紅，南市府更會努力開闢外銷市場，讓更多國外朋友能夠品嚐到文旦的美味，不過黃偉哲也拜託農友們，台南文旦完售後，千萬不要拿別的地方的文旦來混充，務必顧好台南文旦的金字招牌。
此次評審之一的嘉義大學名譽教授呂明雄表示，台南文旦評鑑制度非常嚴格，為配合政府推廣友善農耕，第一關即為果園環境的評審，第二關則是採果進行372項的檢驗，最後再進行果品品鑑。他認為所有競爭者的水準都相當高，分數相差也相當接近，可見在柚農用心的照顧下，台南文旦的品質更勝以往也愈趨穩定。
農業局表示，文旦在台南栽培歷史悠久，全市栽培面積約1,109公頃，一直是南市重要經濟果樹，近年南市府積極輔導農友建立健康、安全及永續的生產觀念，施行草生栽培，注重生態平衡，並推動「南得極品」產地標章，打造台南優質農產品自有品牌，以提供消費者無農藥殘留、在地生產的安心食材，提升南市農產品知名度。
本屆文旦大賽共選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名及良等獎16名，總計25名，得獎名單如下：特等獎 ：郭李春梅。頭等獎 ：郭榮文、謝李金猜、林秋木。優等獎 ：吳育棠、林靜瑜、胡文瑞、陳國益、謝茂傳。良等獎 ：陳再雄、郭秋寶、陳順吉、莊世忠、謝聖易、林岷臻、王淑美、楊明輝、林建良、黃清龍、黃春枝、黃美豊、王昱晴、黃進丁、黃千芬、陳清南。