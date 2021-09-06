打疫苗猝死712例　藍批中央卸責、要求檢討解剖檢驗項目

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對此，國民黨主張全面檢討解剖檢驗項目，應包括：一、免疫血栓性血小板低下症（VITT）。二、血小板第四凝血因子抗體（Anti-Platelet Factor 4／hepar in ELISA）。三、Anti-PF4 Antibody。四、發炎因子濃度。五、抗體濃度。六、受損器官組織切片抗體抗原反應等。國民黨團要求衛福部長陳時中，履行在今年6月18日立院審查紓困4.0預算時的承諾，「徹底釐清疫苗接種後死亡真正死因，給家屬一個交代。」
總召費鴻泰表示，因施打疫苗而死亡數達712人，國民黨團有不少委員接到民眾陳情、哭訴，要求政府給個交代。國民黨團也針對國人疫苗施打死亡相關議題，召開多次記者會，其中更指出第一批從日本運來的AZ疫苗，為何國人施打後死亡比例這麼高？染疫死亡人數837人，高於世界標準值5.5%，國民黨團一直要求政府必須給國人一個交代。
費鴻泰說，中央疫情指揮中心的「專家們」，始終認為疫苗施打後往生的國人，跟慢性病史有關，甚至施打高端疫苗死亡案例，推給吸毒過量導致等等。費鴻泰質疑，追根究底原因，發現染疫往生者在司法解剖中，許多該檢驗的項目根本沒有做，民怨難平，責任到底誰要負責？
費鴻泰表示，針對因染疫、施打疫苗而往生的1549位國人，衛福部長陳時中難道不重視？國民黨團強烈要求衛福部，無論是染疫或是施打疫苗而往生國人，必須提供救濟賠償，衛福部在國民黨團要求下，才願意對於申請司法解剖的接種往生家屬，給予30萬元慰助金，但是根據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」最高視賠償600萬元，兩者相差20倍。
立委吳怡玎也表示，近日接獲民眾陳情，其家屬施打疫苗幾天後往生，家屬也申請司法解剖由法醫進行相關相驗工作，但是家屬並不了解法醫解剖後的相關報告內容，透過辦公室發文要求法醫研究所回覆解剖相關報告。
對此，法醫研究所回覆內容指出，法醫師解剖僅列死因，個案是否因接種疫苗而死亡，要由衛福部專家會議來認定。吳怡玎指出，法醫無法提供任何是否因疫苗施打誘發死亡的證據，如此的解剖報告，到了衛福部的專家會議，該如何判斷？而CDC對外表示，已在完成接種死亡解剖的相關個案中，均與疫苗施打無關，吳怡玎質疑，到底是證實「全部與疫苗無關」？還是「無法證實與疫苗有關」？
吳怡玎表示，事實上，法醫師相驗的過程中，根本沒有進行相關檢驗項目，例如AZ施打死亡案例比例最高，AZ同時產生血栓的機率也最高，要了解死亡個案是否因血栓引起，必須進行「免疫血栓性血小板低下症（VITT）」檢驗、「血小板第四凝血因子抗體（Anti-Platelet Factor 4／hepar in ELISA）」和「 Anti-PF4 Antibody」，詢問法醫研究所回覆，目前司法相驗疫苗施打死亡案件，並未針對以上3項進行檢測，法醫研究所更直接表示「疫苗接種不良事件反應之檢驗，非法務部法醫研究所業管…」。
吳強調，顯然法醫師根本沒有針對是否是施打疫苗而死亡進行相驗，衛福部和法醫研究所必須針對接種死亡個案相驗、檢驗項目，儘速制訂一套SOP。吳怡玎進一步指出，除了針對施打AZ造成血栓副作用比例較高的幾個項目外，另外必須增加「發炎因子濃度」、「抗體濃度」和「受損器官組織切片抗體抗原反應」3項鑑驗項目，衛福部專家會議應儘速研議公告。
吳怡玎表示，家屬申請解剖的用意，是希望找出真相，如果用這樣的方式呈現真相，那麼家屬也不願讓親人再多挨一刀，衛福部必須給往生國人一個完整的交代。吳怡玎同時希望疾管署在各區的管制中心指揮官，在家屬進行司法解剖的同時，能夠到場協助家屬，給家屬專業諮詢，讓家屬安心。