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BNT到貨　中市23日先由高中生打疫苗

▲議員關切，國高中學生究竟何時接種疫苗？衛生局長曾梓展表示，預23日由高中生打疫苗，國中10月初開始打BNT，在校園內施打(圖／柳榮俊攝2021.9.6)
▲議員關切，國高中學生究竟何時接種疫苗？衛生局長曾梓展表示，預23日由高中生打疫苗，國中10月初開始打BNT，在校園內施打(圖／柳榮俊攝2021.9.6)

記者柳榮俊/台中報導

2021-09-06 14:01:44

近日國內新冠疫情又因長榮機師確診後再升溫，台中市12歲到17歲有15萬名國高中學生，家長關切學生何時能打BNT疫苗，議員陳淑華、謝明源、邱素貞及蕭隆澤上在市政總質詢時關切國高中學生究竟何時接種疫苗。衛生局長曾梓展表示，預計23日起先由高中生打疫苗，國中預計到10月初開始打BNT，在校園內施打；教育局指出，預計8日發放家長意願調查書，17日前完成國高中學生接種造冊。

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陳淑華指出，BNT疫苗已陸續到貨，學校已正式到校實體上課，台中市從幼兒園、小學、國中、高中的學生高達40萬人。根據教育局3月統計，台中市中學生有高中52所、國中71所（另有高中附設國中部28所）共5000餘班，高達約16萬名中學生需要安排打疫苗。


陳淑華表示，9月中就會替中學生開打疫苗，這麼多學校、學生，市府將要怎麼做？尤其在桃園高中生感染事件後，所有的市民都很關注。現在中學生除了新冠疫苗外，還有流感疫苗、國一女學生還要施打HPV疫苗，各疫苗施打期間都必須有時間間隔，市府要怎麼安排？流程如何？如果安排下去，BNT疫苗要多久時間才可以打完第一劑？要間隔多久才會打BNT疫苗第二劑？後面要再如何安排流感疫苗？流感疫苗與Covid-19 疫苗要再間隔多久？要避免不同疫苗之間交互影響！


陳淑華說，各中學到現在還沒有進行疫苗注射意願調查，指揮中心規劃9月23日開始注射，什麼時候學校端要辦理調查？這個時程必須掌握。


市長盧秀燕說，很多家長近來為了要不要讓子女打BNT疫苗陷入憂慮與掙扎，她已看過中央的意願書，滿滿3頁的接種疫苗注意事項等內容，因為學生均是未成年的孩子，接種疫苗需家長同意，她要特別以「家長的身份」建議家長將意願書的內容仔細看清楚，對相關規定等有所了解後再評估是否讓子女打BNT。


衛生局長曾梓展表示，打完BNT疫苗後，間隔7天可以打其他疫苗，而BNT疫苗兩劑之間要間隔28天。理想上，若學校均能順利配合，預計9月23日起從高中施打第一劑BNT疫苗，10月施打流感疫苗，約10月下旬再打第二劑BNT疫苗；國中則預計10月初施打第一劑BNT疫苗，10月下旬施打流感疫苗，11月施打第二劑BNT疫苗。

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