BNT到貨　中市23日先由高中生打疫苗

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陳淑華指出，BNT疫苗已陸續到貨，學校已正式到校實體上課，台中市從幼兒園、小學、國中、高中的學生高達40萬人。根據教育局3月統計，台中市中學生有高中52所、國中71所（另有高中附設國中部28所）共5000餘班，高達約16萬名中學生需要安排打疫苗。
陳淑華表示，9月中就會替中學生開打疫苗，這麼多學校、學生，市府將要怎麼做？尤其在桃園高中生感染事件後，所有的市民都很關注。現在中學生除了新冠疫苗外，還有流感疫苗、國一女學生還要施打HPV疫苗，各疫苗施打期間都必須有時間間隔，市府要怎麼安排？流程如何？如果安排下去，BNT疫苗要多久時間才可以打完第一劑？要間隔多久才會打BNT疫苗第二劑？後面要再如何安排流感疫苗？流感疫苗與Covid-19 疫苗要再間隔多久？要避免不同疫苗之間交互影響！
陳淑華說，各中學到現在還沒有進行疫苗注射意願調查，指揮中心規劃9月23日開始注射，什麼時候學校端要辦理調查？這個時程必須掌握。
市長盧秀燕說，很多家長近來為了要不要讓子女打BNT疫苗陷入憂慮與掙扎，她已看過中央的意願書，滿滿3頁的接種疫苗注意事項等內容，因為學生均是未成年的孩子，接種疫苗需家長同意，她要特別以「家長的身份」建議家長將意願書的內容仔細看清楚，對相關規定等有所了解後再評估是否讓子女打BNT。
衛生局長曾梓展表示，打完BNT疫苗後，間隔7天可以打其他疫苗，而BNT疫苗兩劑之間要間隔28天。理想上，若學校均能順利配合，預計9月23日起從高中施打第一劑BNT疫苗，10月施打流感疫苗，約10月下旬再打第二劑BNT疫苗；國中則預計10月初施打第一劑BNT疫苗，10月下旬施打流感疫苗，11月施打第二劑BNT疫苗。