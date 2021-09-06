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颶風艾達橫掃釀漏油　墨西哥灣海底管線位移彎折

▲颶風艾達過境後，墨西哥灣水域出現面積可觀的漏油。（圖／美聯社／達志影像）
▲颶風艾達過境後，墨西哥灣水域出現面積可觀的漏油。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-06 15:42:37

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國海岸防衛隊今天表示，颶風艾達（Ida）過境後，墨西哥灣水域出現面積可觀的漏油，相關單位已派員部署攔油索和浮油回收裝置。潛水夫也發現海底油管位移，看似遭到彎折。

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法新社報導，漏油地點位於美國石化業重鎮、路易斯安那州佛瓊港（Port Fourchon）外海水域，距離艾達登陸地點不遠。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）指出，浮油已經沿著溫暖的墨西哥灣水域漂流了超過19公里，不過尚未抵達岸邊。

路州海岸防衛隊表示已接獲該地區漏油通報，已展開行動因應，但並未提供太多細節。

總部位於德州休士頓、專門處理離岸原油和天然氣探勘的塔洛斯能源公司（Talos Energy）已派出清理船隻和潛水人員到漏油地點。曾於2017年前在漏油水域營運的塔洛斯堅稱公司設備並非造成漏油的原因。

塔洛斯透過聲明表示，應變小組「發現一條非塔洛斯所有的管線從原本的凹槽位移，看似遭到彎折且末端開放」。

「此外，附近也發現另外2條非塔洛斯所有的4吋管線，末端開放，看似先前被棄置。」

據美聯社報導，塔洛斯指出，過去48小時內，水面出現浮油的速度急劇放緩，且過去1天裡沒有再出現新的濃黑原油。

目前為止，漏油似乎維持在海上，並未影響路州海岸；目前也沒有任何對海中漏油量的估計。

漏油地點位於數十年來持續探鑽原油和天然氣的水域。聯邦租賃地圖顯示，這塊水域包含舊管線網格、堵塞油氣井和廢棄的探鑽平台，以及較新、仍在使用中的基礎建設。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100906

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