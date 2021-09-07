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影／音樂家教老師很好賺？一整天忙趕場根本沒空吃飯

▲ YouTuber分享自己當音樂家教的一日行程，一整天忙趕場幾乎沒時間吃飯。（圖／小眼JING 授權）
▲ YouTuber分享自己當音樂家教的一日行程，一整天忙趕場幾乎沒時間吃飯。（圖／小眼JING 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-07 10:00:00

音樂老師（家教）很好賺？根據人力銀行統計，音樂老師經歷未滿 1 年，月薪表現平均有新台幣 31,300 元，7 年以上則有 40,800 元。看似光鮮亮麗的職業底下，卻其實一點都不輕鬆！YouTuber「小眼JING 」，用鏡頭分享自己一天的工作行程，行程滿檔的她，一整天忙趕場根本沒時間吃飯，她也在影片中呼籲：「不要再說音樂老師很好賺了」！

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影片一開始「小眼JING」與大家分享，一般人習以為常的週末假日，對於音樂家教來說就是一般的上班日。她當天行程早上在中永和教室擁有 2 位學生，下午在台北市教室有 3 位學生，晚上再趕場至內湖教導剩餘的學生。影片中可以看見「小眼JING」的學生年齡群廣泛，有成人也有小孩，大多利用大眾交通來跑場，為了準時抵達課程教室，僅能在空檔時間偷偷咬幾口，早就買好的早午餐漢堡。


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▲ 當天剛好碰到上課地點之間距離較遠的行程，所以必須趕場。（圖／小眼JING 授權）

影片中可以看見她對久違碰面的學生們非常有愛，與學生們有說有笑，教導時卻又非常專業。一整天下來「小眼JING」總共上完了 7 堂課，到正式下班的時間已經是晚上 8 點，買晚餐時已幾近晚間 9 點，附近店家老早已關店，她只好買速食店當晚餐。


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▲ 因疫情關係，看見久違的可愛學生十分開心。（圖／小眼JING 授權）

影片尾聲「小眼JING」分享一整天上課的感想與故事，她表示通常音樂家教老師上班的時間，都是別人休假的時候。不同於一般上班族補休假可以正常領薪，對於音樂家教來說，就是「做一天賺一天」。她自己也在影片下方留言，其實不是每天都排滿這麼多學生，大概只有假日才有這種情形，並呼籲大家要矯正觀念：「真的沒有一份工作是輕鬆的，不要再說音樂老師很好賺了」。（影音編輯：謝美伶）


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▲ 為了準時抵達每堂課程的場所，她只能忍著飢餓努力教學。（圖／小眼JING 授權）

▶ 感謝授權：小眼JING  
完整影片：https://youtu.be/ULpomTSZZrY

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