影／音樂家教老師很好賺？一整天忙趕場根本沒空吃飯

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影片一開始「小眼JING」與大家分享，一般人習以為常的週末假日，對於音樂家教來說就是一般的上班日。她當天行程早上在中永和教室擁有 2 位學生，下午在台北市教室有 3 位學生，晚上再趕場至內湖教導剩餘的學生。影片中可以看見「小眼JING」的學生年齡群廣泛，有成人也有小孩，大多利用大眾交通來跑場，為了準時抵達課程教室，僅能在空檔時間偷偷咬幾口，早就買好的早午餐漢堡。
影片中可以看見她對久違碰面的學生們非常有愛，與學生們有說有笑，教導時卻又非常專業。一整天下來「小眼JING」總共上完了 7 堂課，到正式下班的時間已經是晚上 8 點，買晚餐時已幾近晚間 9 點，附近店家老早已關店，她只好買速食店當晚餐。
影片尾聲「小眼JING」分享一整天上課的感想與故事，她表示通常音樂家教老師上班的時間，都是別人休假的時候。不同於一般上班族補休假可以正常領薪，對於音樂家教來說，就是「做一天賺一天」。她自己也在影片下方留言，其實不是每天都排滿這麼多學生，大概只有假日才有這種情形，並呼籲大家要矯正觀念：「真的沒有一份工作是輕鬆的，不要再說音樂老師很好賺了」。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：小眼JING
完整影片：https://youtu.be/ULpomTSZZrY