防堵非洲豬瘟！高雄關籲小三通船員勿攜肉製品入境

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關務署高雄關關務長蘇淑貞表示，該關機場分關離島派出課所轄金門小三通旅客、船員及貨物檢查和查驗工作，該關依中央流行疫情指揮中心宣布，自109年2月10日起暫停兩岸小三通客運航線及旅客入出境，但金門料羅港貨物之通關量不減反增，經統計自110年1月至7月，金門小三通進出口貨物貿易金額達新台幣147億元，相較去(109)年同期110億元成長34%。
蘇淑貞說，該關為因應金門小三通貨物爆增，自即日起調整部分人力配置，進駐金門料羅辦公室，延長服務時間至晚間10時，以受理中轉之快遞貨櫃加封、生鮮水產品通關等事宜，並加強查驗，防止貨物夾藏及船員攜帶肉製品入境，以防範非洲豬瘟入侵金門。
蘇淑貞強調，該關為因應激增之貨物量，以及海關職司邊境管制，為防範非洲豬瘟入侵金門、遏止不肖業者利用小三通走私，將持續橫向聯合各查緝機關，積極有效打擊不法，維護邊境安全。
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