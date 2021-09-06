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防堵非洲豬瘟！高雄關籲小三通船員勿攜肉製品入境

▲財政部關務署高雄關呼籲小三通船員勿攜帶肉製品入境，以防堵非洲豬瘟。(資料照／記者黃守作攝)
▲財政部關務署高雄關呼籲小三通船員勿攜帶肉製品入境，以防堵非洲豬瘟。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-09-06 19:00:00

財政部關務署高雄關呼籲小三通船員勿攜帶肉製品入境，並針對小三通船員及貨物加強查驗，以防範非洲豬瘟入侵金門。

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▲關務署高雄關海關人員針對小三通船員加強查驗，以防範非洲豬瘟入侵金門。(資料照／記者黃守作攝)
▲關務署高雄關海關人員針對小三通船員加強查驗，以防範非洲豬瘟入侵金門。(資料照／記者黃守作攝)
關務署高雄關關務長蘇淑貞表示，該關機場分關離島派出課所轄金門小三通旅客、船員及貨物檢查和查驗工作，該關依中央流行疫情指揮中心宣布，自109年2月10日起暫停兩岸小三通客運航線及旅客入出境，但金門料羅港貨物之通關量不減反增，經統計自110年1月至7月，金門小三通進出口貨物貿易金額達新台幣147億元，相較去(109)年同期110億元成長34%。

蘇淑貞說，該關為因應金門小三通貨物爆增，自即日起調整部分人力配置，進駐金門料羅辦公室，延長服務時間至晚間10時，以受理中轉之快遞貨櫃加封、生鮮水產品通關等事宜，並加強查驗，防止貨物夾藏及船員攜帶肉製品入境，以防範非洲豬瘟入侵金門。

蘇淑貞強調，該關為因應激增之貨物量，以及海關職司邊境管制，為防範非洲豬瘟入侵金門、遏止不肖業者利用小三通走私，將持續橫向聯合各查緝機關，積極有效打擊不法，維護邊境安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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