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有房有車卻不想結婚！竹科工程師曝「原因」　全場秒認同

▲有竹科工程師，明明已經有房且薪水優渥，卻仍不考慮結婚，原因曝光更是引起眾多網友的共鳴。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有竹科工程師，明明已經有房且薪水優渥，卻仍不考慮結婚，原因曝光更是引起眾多網友的共鳴。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 17:16:13

面臨逐年上漲的房價、物價，很多現代年輕人都對婚姻生活感到卻步。不過就有竹科工程師，明明已經有房且薪水優渥，卻仍不考慮結婚，原因曝光更是引起眾多網友的共鳴與贊同。

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一名網友在論壇Dcard上提到，身邊有個朋友是竹科工程師，今年31歲且有車有房、無任何貸款，外觀也算出眾。兩人近期聚餐聊到婚姻話題，這位工程師卻表明「婚姻目前不在我的人生規劃中」。原PO繼續追問原因，工程師則說「人生還有很多值得完成且讓自己開心的事，幹嘛慢性自殺（指結婚）」。

▲工程師認為步入婚姻就像慢性自殺，另外還有許多值得完成的事情。（圖／翻攝Dcard）
▲工程師認為步入婚姻就像慢性自殺，另外還有許多值得完成的事情。（圖／翻攝Dcard）
聽完工程師朋友理由後，原PO不禁疑惑「他這條件應該贏過9成台灣同年紀男性了吧，但卻把結婚說的是什麼大難臨頭的事情，是什麼原因讓不想結婚的人越來越多了？」

該工程師的想法也引起熱議，不少網友也贊同「結婚真的不是唯一選項」、「自己過的很開心不用兩個人啊，多一個人要多付出時間金錢，而且久了真的覺得單身比較好」、「不結婚是對的…結了婚什麼破事都有」「如果沒遇到真正適合的對象，結婚是真的很痛苦」、「越來越多年輕的人了解，擁有的感情越多，最後失去的時候越痛，寧願一開始什麼都沒有」。（編輯：潘毅）

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