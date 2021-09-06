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高雄電影節公開片單　雙人火辣「連結」！

▲《寄身殺手》以大腦寄生的科幻題材，搭配獵奇暗殺、側錄手法的全裸性愛鏡頭，獲得爛番茄電影網94％好評。（圖／高雄電影節）
▲《寄身殺手》以大腦寄生的科幻題材，搭配獵奇暗殺、側錄手法的全裸性愛鏡頭，獲得爛番茄電影網94％好評。（圖／高雄電影節）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-06 22:00:00

2021高雄電影節今（6日）公布新一波「瘋狂世界」片單，「瘋狂世界」是高雄電影節的招牌單元，今年精選英國、加拿大，以及日本等國的5部科幻驚悚、奇幻作品，全數皆為台灣首映新片，作品中不乏各種噴血、獵奇重口味，恐怖美學以及火辣的性愛場面。 

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《寄身殺手》片中特務女殺手利用「腦植入」技術侵入人體，操控他們執行暗殺任務，卻在占有他人身體的過程中，一步步遭到寄主意識反噬。導演布蘭登柯能堡承襲名導父親大衛柯能堡的驚悚噁心美學，大腦寄生的科幻題材，搭配十足獵奇暗殺手法，以及側錄手法的全裸性愛鏡頭，在爛番茄電影網創下高達94%新鮮度的超狂評價。 

▲《惡之味殺殺～呀》以黑色幽默包裝血腥題材，片中腸子血漿滿天飛。（圖／高雄電影節）
▲《惡之味殺殺～呀》以黑色幽默包裝血腥題材，片中腸子血漿滿天飛。（圖／高雄電影節）
由加拿大鬼才導演寇帝卡拉漢執導的《惡之味殺殺～呀》，描述大學生意外闖進變態殺人魔的同好交流會，只好偽裝成自己瞎掰的殺人狂角色。片中以黑色幽默喜劇包裝血腥，不乏各種血漿、腸子、眼球漫天飛的場面，讓觀眾彷彿回到80年代的B級電影世界，特別適合獵奇重口味的影迷。 

▲《偶來幫你殺》從小陪伴身邊的玩偶，轉眼間成為無差別殺人犯。（圖／高雄電影節）
▲《偶來幫你殺》從小陪伴身邊的玩偶，轉眼間成為無差別殺人犯。（圖／高雄電影節）
亞洲首映的《偶來幫你殺》則帶有英式風格的黑色幽默，從小陪伴身邊的可愛娃娃「班尼」，竟轉眼間成了無差別連續殺人犯，殺死主人身邊的討厭鬼，全新型態的搞笑血腥劇情，被譽為「鬼娃恰吉遇上《致命的吸引力》」，特別適合午夜觀賞。 

▲伊藤健太郎主演奇幻片《穿著12單衣的惡魔》耗資2.6億台幣打造華麗古典風格。（圖／高雄電影節）
▲伊藤健太郎主演奇幻片《穿著12單衣的惡魔》耗資2.6億台幣打造華麗古典風格。（圖／高雄電影節）
日本女星黑木瞳耗資日幣10億元（近台幣2.6億）執導的《穿著12單衣的惡魔》，該片由話題人物伊藤健太郎及Netflix影集《今際之國的闖關者》的三吉彩花主演，片中伊藤健太郎意外因雷擊穿越至1000年前的平安時代，誤打誤撞成為古典文學《源氏物語》中的陰陽師，捲入後宮的宮廷鬥爭，片中充滿各種穿越特效以及精美古裝裝扮，打造華麗視覺美學。 

▲中村倫也（右）、石橋靜河在《人數之町》中找尋神祕小鎮的祕密。（圖／高雄電影節）
▲中村倫也（右）、石橋靜河在《人數之町》中找尋神祕小鎮的祕密。（圖／高雄電影節）
男星中村倫也近來被櫻花妹選為「最想結婚的男人」亞軍，他在新銳導演荒木伸二首部長片作品《人數之町》中，搖身一變成為欠債魯蛇，為躲避債主追擊，逃進神祕小鎮，不用工作就可衣食無憂，憑著紙條就能換取一夜春宵，看似「安全」的小鎮卻藏著不為人知的祕密，反烏托邦的設定反諷現今數位監控、 失蹤人口等常態，人們孤寂且疏離，剩下的僅是維繫生命基本的供應與刺激。

「2021高雄電影節」將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，今年除了部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」合作，打造線上影展以及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，未來將陸續公布精彩片單，詳情可至高雄電影節官方網站、社群查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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