補強教學硬體設備！中油石化部捐再生電腦給中芸國小

台灣中油公司石化事業部於今(6)日上午，到林園區中芸國小捐贈再生電腦，以補強遠距教學硬體設備，執行長陳國棟率行政室主任李奇威、公關組經理王俊堯等人，到林園區中芸國小捐贈10台再生電腦，受到校長郭榮全率師生熱列歡迎，並代表接受這批再生電腦。
記者黃守作／高雄報導
2021-09-06 21:44:12
中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，該事業部捐贈再生電腦給中芸國小，以補強該校遠距教學硬體設備不足的問題，未來亦將持續規劃再生電腦贈予鄰近偏遠學校及弱勢學生，為學童數位教育盡一份心力，並讓資源重生再創價值，締造永續的環境，守護我們所居住的地球。
陳國棟說，因受新冠肺炎疫情持續影響，遠距教學及線上學習已成常態，但學校普遍硬體設備不足，實難因應快速變遷的教學模式，該事業部獲知後隨即捐贈再生電腦，獲校方熱烈歡迎，師生更感謝中油及時的幫忙和事業部持續不間斷的協助。
中芸國小校長郭榮全並致送感謝狀，由石化事業部執行長陳國棟代表接受，陳國棟指出，該事業部多年來協助中芸國小的設備及活動，如贊助學童手球隊活動、加裝籃球場照明設備、提供綠美化機具等，今(110)年更於疫情停學期間，改善校內年久失修的操場跑道工程，期盼為學童建構安全且更完善的教育環境。
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