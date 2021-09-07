老婆不給面子！吳東諺氣到走人　白家綺「萬用招」急滅火

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吳東諺坦言男人都需要面子，尤其是在很多人面前，他透露疫情前，有次親友來家裡聚會，兒子斗宅平常就愛耍寶，他見當天人非常多，更是賣力演出，吳東諺看到兒子那麼可愛，也驕傲地跟著大家笑開懷，接著跟白家綺對到眼時，對方竟直呼：「笑什麼，不會錄喔？」讓吳東諺當場傻眼，有些變臉的他，還是拿了手機開始錄影，不過由於兒子當時也快表演完了，所以也沒錄到什麼，於是就帶點不愉悅的心情，趁勢離開現場。
當下發現老公變臉的白家綺，趕緊抱著兒子跟上，接下來馬上使出大絕招，要斗宅說「爸爸最帥了」，還要親爸爸一個，如果兒子不親，自己就會先朝老公的臉頰親上去，讓兒子照做，吳東諺便會氣消。另外，白家綺也解釋當下正抱著女兒，且社群平台上的小孩影片，也都是她自己拍攝、自己剪，之前就有請吳東諺幫忙拍，再加上怕錯過就拍不到，一時心急才會沒注意到自己的口氣。
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