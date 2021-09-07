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老婆不給面子！吳東諺氣到走人　白家綺「萬用招」急滅火

▲白家綺（右圖左、左圖右）用一招就能讓吳東諺（左圖左、右圖右）氣消。（圖／白家綺臉書、衛視提供）
▲白家綺（右圖左、左圖右）用一招就能讓吳東諺（左圖左、右圖右）氣消。（圖／白家綺臉書、衛視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-07 09:00:00

白家綺因在《夜市人生》演出丁珮琪一角而爆紅，有「台劇女神」的美稱，2018年與同為演員的吳東諺步入禮堂，今年3月產下女兒小朵拉後升格為4寶媽。近來夫妻倆一同上節目《一袋女王》，談及如何當另一半生氣時，有效撲滅對方心中的怒火，吳東諺激動表示白家綺有一招超厲害，每次都有用，就是把兒子「斗宅」拿出來當和事佬。

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▲白家綺（右）2018年與同為演員的吳東諺（左）步入禮堂。（圖／白家綺臉書）
▲白家綺（右）2018年與同為演員的吳東諺（左）步入禮堂。（圖／白家綺臉書）
吳東諺坦言男人都需要面子，尤其是在很多人面前，他透露疫情前，有次親友來家裡聚會，兒子斗宅平常就愛耍寶，他見當天人非常多，更是賣力演出，吳東諺看到兒子那麼可愛，也驕傲地跟著大家笑開懷，接著跟白家綺對到眼時，對方竟直呼：「笑什麼，不會錄喔？」讓吳東諺當場傻眼，有些變臉的他，還是拿了手機開始錄影，不過由於兒子當時也快表演完了，所以也沒錄到什麼，於是就帶點不愉悅的心情，趁勢離開現場。

▲白家綺（左）喜歡拿兒子當和事佬。（圖／衛視提供）
▲白家綺（左）喜歡拿兒子當和事佬。（圖／衛視提供）
當下發現老公變臉的白家綺，趕緊抱著兒子跟上，接下來馬上使出大絕招，要斗宅說「爸爸最帥了」，還要親爸爸一個，如果兒子不親，自己就會先朝老公的臉頰親上去，讓兒子照做，吳東諺便會氣消。另外，白家綺也解釋當下正抱著女兒，且社群平台上的小孩影片，也都是她自己拍攝、自己剪，之前就有請吳東諺幫忙拍，再加上怕錯過就拍不到，一時心急才會沒注意到自己的口氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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