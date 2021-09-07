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聖多美總統大選　反對黨候選人諾瓦勝出

▲非洲島國聖多美普林西比總統決選結果出爐，根據選委會今天宣布的暫定結果，前基礎建設部長諾瓦擊敗執政黨陣營候選人，贏得總統大選第二輪投票。（圖／翻攝自Africa News）
▲非洲島國聖多美普林西比總統決選結果出爐，根據選委會今天宣布的暫定結果，前基礎建設部長諾瓦擊敗執政黨陣營候選人，贏得總統大選第二輪投票。（圖／翻攝自Africa News）

中央社

2021-09-07 09:04:53

（中央社塞內加爾達卡6日綜合外電報導）非洲島國聖多美普林西比總統決選結果出爐，根據選委會今天宣布的暫定結果，前基礎建設部長諾瓦擊敗執政黨陣營候選人，贏得總統大選第二輪投票。

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聖多美新聞社（Sao Tome Press Agency）及國家電台報導，諾瓦（Carlos Vila Nov）獲得57.3%選票，受到執政黨聯盟支持的對手前總理柯斯塔（Guilherme Posser da Costa）則獲42.46%選票。

聖國總統選舉第二輪投票一度延遲，因為排名第三的候選人尼佛斯（Delfim Neves）指控首輪投票發生舞弊，要求重新計票。

今年65歲的諾瓦將接替79歲的總統卡瓦留（Evaristo Carvalho）。聖國實行半總統制，總理為政府領導人，但總統不只是虛位元首，在諸如安全事務方面握有相當大的行政權力。

卡瓦留並未尋求第二個5年任期。卡瓦留是在2016年8月當選總統，在上任3個半月後即宣布與台灣斷交。

各界視聖國為非洲幾內亞灣（Gulf of Guinea）的議會民主典範，聖國是石油產業的關注焦點，多家石油公司進行探勘，希望找到大量石油蘊藏。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100906

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