炒蛤蜊最忌加「1調料」！大廚：做錯恐害肉質變老失鮮味

不少喜歡吃海鮮的人，都對蛤蜊愛不釋手！究竟蛤蜊該怎麼炒才好吃呢？近日專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就指出，炒蛤蜊最忌諱加入「1調料」，否則肉質會變老，而且鮮味反而會失去。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，蛤蜊肉質細嫩鮮美，可直接拿來炒菜，也可煮湯，其中，「爆炒蛤蜊」便是最常見的佳餚之一，許多人都會用蒜片與辣椒拌炒，簡單又快速！不過，經過炒製的蛤蜊，肉質要如何才能保持鮮美嫩滑又入味呢？《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，千萬不能加入「

味精

」，否則整道菜都廢了，因為加味精，會使蛤蜊的肉質變老並且鮮味反失，所以大家一定要注意！

▲不少喜歡吃海鮮的人，都對蛤蜊愛不釋手！（示意圖／取自pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，炒蛤蜊的時候有技巧，首先，很多人不清楚，炒花蛤之前，需要焯水嗎？其實大廚曾解答，很多人以為焯過水的蛤蜊會更加乾淨無異味，但正確做法應該是不焯水，將其清洗乾淨後，直接下鍋炒，否則蛤蜊的肉會因為焯水而變老、變難吃。

此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》更建議大家，蛤蜊在水中浸泡時，可以加入些許食鹽，這樣會加速蛤蜊吐沙的速度。（編輯：許苡晴）