深夜跑外送！客狂暗示「現在穿著比較害羞」 她一看嚇跑
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，昨（6）日凌晨，一名女外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，她送餐給一位顧客，卻收到一連串搭訕訊息，對方不只主動要LINE，還稱「我現在穿著比較害羞」，讓她嚇得立刻閃人。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 09:09:35
該外送員提到，昨日凌晨送餐時，收到一位顧客暖心傳訊「路上小心，那麼晚還在外送真是辛苦」，她感動回應「好的，謝謝，我已經抵達囉！」對方又再度叮嚀「等等也要注意安全喔」。豈料，話題還沒結束，該顧客又試探性地詢問「啊妳送到早上喔？」「認識一下吧」等，讓她有點苦惱地說「呃，你要下來取餐了嗎？」對方竟語出驚人回應「可是我現在穿著比較害羞欸，還是加賴（LINE）那些？」她嚇得將餐點放在樓下車上，就趕緊離開現場。
一連串訊息讓女外送員崩潰表示「我以為叫外送的人單純只是肚子餓，沒想到還有排解寂寞的功能是嗎？」一開始看到「辛苦了」，還心想「哇！人真好；最後發現，哇！原來是變態啊」，不禁直呼「不幸中的大幸，還好用線上付費，可以丟著就跑」。
貼文一出，讓一票網友們全都看傻，紛紛提醒「還是要小心謹慎一點保護好自己」、「女生外送員還是小心點吧」、「現在穿比較害羞？這根本變態了，妳自己要小心」、「看起來就是想約妳」。（編輯：賴詠璿）