騰訊廣邀「王者榮耀」玩家捐錢修長城　遭諷：在洗白？

中國國家主席習近平近日狂推「共同富裕」政策，不少知名企業集團紛紛掏錢捐贈「濟貧」，知名龍頭企業騰訊不僅自掏腰包宣布捐贈500億人民幣（約2135億元新台幣），更要旗下手遊《王者榮耀》的玩家一起「做慈善」。騰訊廣邀《王者榮耀》玩家捐錢修長城，許多「召喚師」紛紛響應，短短一個小時內，就獲得超過1000萬人民幣（約台幣4268萬元）的捐款。





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習近平在提出「共同富裕」政策後不久，騰訊領先各大企業響應，於8月18日宣布投入500億人民幣，啟動「共同富裕專項計畫」，並將深入結合自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。





不僅騰訊自身掏腰包響應「共同富裕」，6日還在微博PO文，稱長城是中華民族的精神像徵，但受風雨侵蝕、地質災害等影響，長城每一天都在消逝，51.2%的長城瀕臨消失或者已經消失。哪怕是維護最好的明長城，6000 多公里牆體中，也只有 8.2%保存尚好，74.1%都已經崩塌、損毀、風化，甚至只剩基座。騰訊表示《王者榮耀》將為長城貢獻力量。





騰訊表示認捐北京市懷柔區的箭扣長城維護修繕，並且號召遊戲玩家一起盡心力，活動上線僅1小時，超過百萬玩家紛紛響應「保護長城 加我一個」活動，捐款金額突破千萬人民幣。





▲騰訊認捐長城維護修繕，並廣邀玩家響應活動。（圖／翻攝自微博）

不少中國網友表示，自己是「長城守衛軍」，覺得「讓更多人知道長城需要保護很好」，不過也有中國網友質疑「這也算共同富裕項目之一？」，更譏諷騰訊是「透過遊戲坑錢，然後做公益洗白自己」。





中國當局先前大力度整治娛樂圈以及網路科技業，引起各界恐慌。其中騰訊以及《王者榮耀》更遭到中國官媒點名，稱是「精神鴉片」，造成當時股價應聲崩盤10％。騰訊因而進行多次輪改，不過先前也傳出因為限玩令，在遊戲開放首週末，眾多青少年湧入遊戲，「王者榮耀」伺服器也因此崩潰，因而引發外界熱議。



