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美國會啟動阿富汗撤軍究責　國務卿14日列席作證

▲美國撤軍阿富汗飽受國內外批評，參議院外委會將召開聽證會檢視撤軍過程。圖為協助撤離行動的美軍陸戰隊。（圖／美國國防部）
▲美國撤軍阿富汗飽受國內外批評，參議院外委會將召開聽證會檢視撤軍過程。圖為協助撤離行動的美軍陸戰隊。（圖／美國國防部）

中央社

2021-09-07 10:40:58

（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美國撤軍阿富汗飽受國內外批評，參議院外委會開出究責第一槍，預計14日召開聽證會檢視撤軍過程，美國國務卿布林肯將列席作證，預料會面對來自兩黨議員的尖銳「拷問」。

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美國8月30日完成撤軍行動，但由於撤離過程混亂，迄今至少仍有100名美國人滯留阿富汗，阿富汗也比美方原先預期更早落入民兵組織塔利班（Taliban）手中，讓美國總統拜登（Joe Biden）政府面臨不少質疑與批評。

究責聲浪四起之際，參議院外交委員會率先拿出行動，規劃於14日舉辦公開聽證會，檢視美國阿富汗撤軍過程。

根據參議院外委會網站，目前布林肯（Antony Blinken）是唯一列席證人，尚不確定之後會不會有其他官員出席。這是阿富汗首都喀布爾（Kabul）8月15日淪陷以來，首場有拜登政府官員出席的公開國會聽證會。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）8月17日曾透過聲明誓言，委員會會履行監督者的角色，透過聽證會檢視美國對阿富汗政策，包括前總統川普（Donald Trump）政府與塔利班間的問題協商、拜登政府充滿瑕疵的撤軍行動等。

梅南德茲當時批評，阿富汗的淪陷，是共和、民主兩黨政府過去20多年所犯下一系列錯誤而導致的結果。他強調，參院外委會會對撤軍問題進行全面究責，也會檢視阿富汗國家安全部隊為何會如此迅速潰堤。

美國情報最早預測，阿富汗政府可能在美軍撤離後6個月內垮台。直到8月上旬，美國情資仍評估塔利班可能在30天內圍攻喀布爾，90天內拿下該城。

拜登8月16日坦承，阿富汗淪陷速度比美方預期快，但他將原因歸咎於阿富汗政治領袖與軍隊自己繳械投降。（編輯：馮昭）1100907

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