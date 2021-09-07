美國會啟動阿富汗撤軍究責　國務卿14日列席作證

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究責聲浪四起之際，參議院外交委員會率先拿出行動，規劃於14日舉辦公開聽證會，檢視美國阿富汗撤軍過程。
根據參議院外委會網站，目前布林肯（Antony Blinken）是唯一列席證人，尚不確定之後會不會有其他官員出席。這是阿富汗首都喀布爾（Kabul）8月15日淪陷以來，首場有拜登政府官員出席的公開國會聽證會。
民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）8月17日曾透過聲明誓言，委員會會履行監督者的角色，透過聽證會檢視美國對阿富汗政策，包括前總統川普（Donald Trump）政府與塔利班間的問題協商、拜登政府充滿瑕疵的撤軍行動等。
梅南德茲當時批評，阿富汗的淪陷，是共和、民主兩黨政府過去20多年所犯下一系列錯誤而導致的結果。他強調，參院外委會會對撤軍問題進行全面究責，也會檢視阿富汗國家安全部隊為何會如此迅速潰堤。
美國情報最早預測，阿富汗政府可能在美軍撤離後6個月內垮台。直到8月上旬，美國情資仍評估塔利班可能在30天內圍攻喀布爾，90天內拿下該城。
拜登8月16日坦承，阿富汗淪陷速度比美方預期快，但他將原因歸咎於阿富汗政治領袖與軍隊自己繳械投降。（編輯：馮昭）1100907