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Delta擾亂抗疫成果　美國新冠累積病例破4000萬

▲由於Delta變種毒株肆虐，美國疫情復燃，新冠肺炎至今在當地已累積超過4000萬人確診。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於Delta變種毒株肆虐，美國疫情復燃，新冠肺炎至今在當地已累積超過4000萬人確診。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-07 10:47:14｜2021-09-07 10:51:23

新冠變種病毒Delta來襲，讓疫情本來已經有所緩和的美國，確診數再次飆升，截至當地時間6日為止，累計確診數已突破4000萬，累計病故人數將近66萬人，2項數字都是全球之冠。美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇博士(Dr.Anthony Fauci)再次呼籲國民盡快接種疫苗。

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綜合《今日美國》(USA TODAY)等外媒報導，近期每日新增的感染人數，相較於去年勞動節(每年9月第一個週一)前後，增幅為316%，暴增近4倍，每日死亡人數也多了將近2倍，主要歸咎於高傳染力的Delta病毒傳播，以及仍有不少美國人民，拒絕接種疫苗，儘管疫苗是大多數發展中國家都在爭搶的資源。

美國衛生與公共服務部的數據也顯示，住院人數比一年前增加了158%，美國部分醫院再度擠滿了新冠患者，以至於醫生被迫做出誰能獲得ICU病床的沉痛決定，而已過的勞動節假期無疑又加劇了疫情。

報導指出，Delta危機已逼向密西西比州，在這個疫苗接種率只有38%、全美最低的州，急診室和重症監護室都在超負荷運轉，而且幾乎都是新冠患者。密西西比大學醫學中心的急診科主管莫莉亞瑞蒂(Risa Moriarity)形容，當地醫療機構陷入一種僵局，病患持續湧入診間、走廊上也塞了許多病床。

數據也顯示，自Covid-19新冠疫情前年底從中國爆發、襲向全球以來，美國各州裡，以加州疫情最為嚴峻，累計染疫或死亡人數均是全美之冠，德州及佛羅里達州則分別排全美第2及第3位。而在這次Delta引發的新一波疫情中，疫苗接種率低的州則成為重災區。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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