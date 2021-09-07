Delta擾亂抗疫成果　美國新冠累積病例破4000萬

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美國衛生與公共服務部的數據也顯示，住院人數比一年前增加了158%，美國部分醫院再度擠滿了新冠患者，以至於醫生被迫做出誰能獲得ICU病床的沉痛決定，而已過的勞動節假期無疑又加劇了疫情。
報導指出，Delta危機已逼向密西西比州，在這個疫苗接種率只有38%、全美最低的州，急診室和重症監護室都在超負荷運轉，而且幾乎都是新冠患者。密西西比大學醫學中心的急診科主管莫莉亞瑞蒂(Risa Moriarity)形容，當地醫療機構陷入一種僵局，病患持續湧入診間、走廊上也塞了許多病床。
數據也顯示，自Covid-19新冠疫情前年底從中國爆發、襲向全球以來，美國各州裡，以加州疫情最為嚴峻，累計染疫或死亡人數均是全美之冠，德州及佛羅里達州則分別排全美第2及第3位。而在這次Delta引發的新一波疫情中，疫苗接種率低的州則成為重災區。
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