彭博：高端盼明年銷1億劑疫苗　試驗規模和價格問題待解

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然而，在將疫苗推廣至海外前，高端還有一些難題有待解決。目前全球正在開發的新冠疫苗就有將近100支，其中有超過12支，已經開始上市前必經的第3和最終階段實驗，在疫苗市場火熱的情況下，高端需要思考，如何說服其他國家的衛生主管機關，批准還沒有太多疫苗研發成就的高端，所生產的新冠疫苗。
此外，雖然高端計劃本月稍晚，將在巴拉圭進行1000名受試者的第3期試驗，但相較於其它公司面對重要的實驗或研究，受試對象往往多達3萬人甚至更多，高端的受試者數量似乎不太足夠。
還有一個問題是價格。先前曾有台灣媒體爆料，聲稱台灣政府以每劑880元（約31.9美元）的代價，向高端購買500萬劑疫苗，比起莫德納(Moderna)和阿斯特捷利康(AZ)的疫苗還貴，也將影響其他國家購買意願。
針對上述問題，陳燦堅承認，獲得美國或歐洲藥品監管機構的批准，對該公司在海外銷售新冠疫苗非常重要，希望高端顯示的保護力研究數據，足以贏得國際支持；至於價錢，陳燦堅則聲稱，在擴大生產後，將調降每劑疫苗的價格。
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