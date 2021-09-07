「世界工廠」越南遭Delta病毒侵襲　國際服飾品牌恐漲價

先前與台灣同樣被列為「防疫模範生」的越南，7月遭到傳染力高的Delta變種病毒入侵因而破功，單日新增確診數居高不下，面對疫情大爆發，胡志明市等主要城市相繼封城，境內許多國際大廠也跟著停工，不僅衝擊了製造業大國地位，全球供應鏈恐怕也因此受到影響。





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越南在今年4月以前，每日新增確診幾乎都壓在3000人左右，但自4月底開始，陸續傳出境外移入個案，將Delta變種病毒帶入社區，隨後單日新增確診開始狂飆，至今病例居高不下，從8月初開始，每日新增確診數暴增至1萬例以上，短短幾個月的時間，累計確診病例已經突破了52萬例。





為了控制疫情，越南當局不得不選擇放棄經濟，實施嚴格封城措施，包括首都河內市與經濟大城胡志明市等都祭出「禁足令」，要求民眾除非必要否則只能待在家，各大工廠為了配合防疫，也只能停工，卻也因此衝擊了供應鏈，其中以服飾業影響最為嚴重。





越南做為「世界工廠」之一，國際服飾業大牌例如NIKE、GAP和CalvinKlein都有在當地設廠，而越南的生產線可以說是服飾品牌的生命線，大公司仰賴當地工廠，不斷製造出貨品，接著銷往全球。再加上近幾年美中貿易戰，大量製造業工廠基於成本考量，紛紛選擇將生產據點從中國遷往越南。根據美國服裝和鞋類協會（AAFA）數據指出，美國鞋類製造業中的3分之1產品都是越南製造，而美國服裝製造業中則有5分之1是由越南供應。





其中全球知名品牌NIKE有超過一半的鞋在越南當地進行生產，GAP和運動服裝品牌lululemon產品在越南生產的占比也超過30％，自疫情爆發至今，供應鏈問題就一直困擾著這些國際服飾龍頭，即使提前加大備貨量，或必須轉往中國等地尋找採購的替代對象，都將可能導致成本上升。





越南採取的防疫措施，讓員工就地生產、就地吃飯、就地睡覺的「三就地政策」，也壓不住境內疫情擴散，且對不少員工以及企業來說很難達成。越南紡織服裝協會(Vietnam Textile and Apparel Association，VITAS)表示，當地有30%-50%的中小型紡織成衣廠，因無法配合實施「三就地原則」，被迫暫時停工，對越南成衣和紡織品產業是一大重擊。





胡志明市投資和資產管理公司VinaCapital在先前的報告指出，越南的紡織成衣產品出口在8月份大幅下滑，再加上境內消費減少，可能會影響越南今年的國內生產總值，VITAS副主席Truong Van Cam警示，若無法盡快控制疫情，越南服裝和紡織品恐無法實現390億美元的全年出口目標，最終可能只達330至340億美元。





有專家指出，工廠因為擔心無足夠的員工可以進行生產，會害怕接手新訂單，不過這可能也只是短期問題，因為與亞洲其他國家相比，越南對於外國投資者仍然是有吸引力的選擇，《金融時報》報導指出，最大的問題就是越南能否快速遏止疫情避免外國投資者出走，而目前尚無明顯的撤資跡象。



