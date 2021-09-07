貨櫃航運業展望分歧　信評：未來3至5年供給過剩風險增

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中華信評進一步分析，美國與中國大陸在科技方面的戰略對抗，為台灣半導體與科技硬體公司提供了意料之外的順風形勢。但更具傳染力的新冠肺炎變異株持續帶來的風險，以及半導體公司在2021年至2022年積極擴增產能後產量增加的情況，均可能會迅速扭轉目前有利的經營環境。而全球生產線與物流所面臨的嚴重瓶頸，以及關鍵原物料與零組件供應短缺的情勢，可能會在進入2022年之後帶來一些阻力。
此外，貨櫃航業者與航空公司的評等展望則出現分歧。中華信評指出塞港及強勁需求對全球航運服務供給持續造成壓力，進一步為2021年高漲的運價費率提供支撐，而飆升的運價費率亦將為貨櫃航運業2021年的獲利能力帶來支撐。
不過，熱絡的航空貨運服務並不能完全抵銷旅客運輸量恢復延遲所造成的影響，國內隔離措施可能會使航空業者所能提供的運能受限，旅客運輸量恢復速度緩慢可能會使航空業者的疲弱表現延至2022年。
中華信評更點出貨櫃航運業者與航空公司仍面臨3大主要風險，包括全球疫苗接種業者積極速度緩慢，加上確診人數再度驟升，航空業者的借款槓桿可能會進一步轉弱及航運業者積極的資本支出，尤其今年運價飆漲不是缺船缺貨櫃，而是港口效率變低，如果塞港等情況改善，港口效率提升，船櫃短缺情況也會慢慢改善，以台灣業者大舉造船及交船的時程來看，未來3-5年供給過剩的風險提高。