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快訊／新增8例本土確診、境外4例　但無死亡

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／pixabay）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-09-07 14:04:48

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、臺北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印度(案16147)、日本(案16148)、馬來西亞 (案16149)及賴索托(案16156)入境，入境日介於8月13日至9月5日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,849,565例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,832,159例排除)，其中16,047例確診，分別為1,444例境外移入，14,550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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