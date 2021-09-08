温貞菱旅館隔離被撲倒？房內與軍官搏鬥！

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温貞菱透露，開拍前她正因疫情短暫放假，一復工就接到高雄電影節廣告拍攝，「當天處於久違沒有開工，一聽到導演喊Action就像聽見比賽槍聲，全身細胞都回來。」片中她面對背後靈十足驚恐害怕，但戲外她非但不怕，還充滿好奇的直盯著看，笑喊：「我很喜歡這樣的特效化妝或是魔物，近看覺得好像藝術品。」
對於形象廣告中的打鬥畫面，她也笑喊畫面衝突又好玩，「像是我們臨機一動想到十指交扣，感覺很適合這次高雄電影節主題，讓人腦洞大開的謎幻樂園。」她也分享在隔離期間，找到全新的自己，透過整理和廚藝有了新發現，也更珍惜與家人、毛孩相處的時光，最特別的是她在家除了重訓，還會在家自主呼吸訓練偽潛水，過得相當充實。
導演王逸帆為拍攝形象影片，一手包辦導演、攝影、劇本、剪接，回想形象廣告創作契機，王逸帆說，疫情改變很多生活型態，也讓許多影展改為線上方式進行，進而改變觀影經驗的體驗方式，「這次的形象廣告就是一個温貞菱與她的意識對話的故事，人要怎麼與自己的意識共處？到底要怎麼樣才不會瘋掉？我的答案就是創作。當你被暴力或是憂鬱攻擊到無法還手，就算只剩下嘴巴能動，你都還是能創作。只要能創作，你就能跟自己的意識共處，能反抗逐漸僵化的生活。 」
「2021高雄電影節」將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，今年除了部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」合作，打造線上影展以及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，未來將陸續公布精彩片單，詳情可至高雄電影節官方網站、社群查詢。
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