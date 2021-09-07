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4度捐贈疫苗　謝長廷：台日建構正確提供模式

▲駐日代表謝長廷7日上午親送日本捐贈的第4波疫苗登機。（圖／翻攝自謝長廷臉書專頁）
▲駐日代表謝長廷7日上午親送日本捐贈的第4波疫苗登機。（圖／翻攝自謝長廷臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-09-07 14:28:57

駐日代表謝長廷今（7）日中午在臉書發文，除感謝日本政府4度捐贈疫苗支援台灣外，並針對部分國人的疑問提出說明，他認為，台日建構的提供疫苗模式是正確的。

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日本政府捐贈的第4波疫苗共6.4萬劑，今日上午由日本航空公司JL809次班機載運，由成田機場起飛，於下午1時許抵達桃園機場。謝長廷在目送飛機起飛後，在臉書發文，除感謝日本政府持續支援台灣外，也表示台日建構的這套疫苗提供模式是正確的。

謝長廷指出，今年5月國內爆發本土疫情後，政府評估未來發展，透過正式管道向日本政府以書面說明，台灣到9月底可能不足900萬劑疫苗，請求日本支援一部分。因此日本才依他們的現貨、產量、疫情、日本本國需要、其他國家的需求等判斷，將當時為奧運準備的AstraZeneca新冠疫苗轉贈給台灣。

謝長廷表示，很多國人認為日本政府捐贈疫苗的決策明快，他表示，這顯示5月底台日建構的這套提供模式是正確的，當時也試談購買或權利轉讓等方法，發現更花時間，手續更繁雜。最近看民間向德國採購疫苗就知道至少要二個月，而日本才用一個星期就可以支援到貨。但這個模式需要雙方友好、信賴，人民和議會支持。

部分國人認為，政府一直向日本要，會不會不好意思？還會有支援嗎？謝長廷也說明，台日急難相助，已經成為模式，其實我們沒有一直伸手要求，5月間政府評估未來發展，透過正式管道，以書面說明台灣九月底可能不足900萬劑疫苗，請求日本支援一部分，日方依他們的現貨、產量、疫情、日本本國需要、其他國家的需求等判斷，陸續提供給我們，我們感謝，也努力回報，尋求其他醫療資源共同防疫，這是善的循環，美好的互動模式。

謝長廷最後表示：「飛機應該到了，祈禱天佑台灣，故鄉的人平安健康！」

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