4度捐贈疫苗　謝長廷：台日建構正確提供模式

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謝長廷指出，今年5月國內爆發本土疫情後，政府評估未來發展，透過正式管道向日本政府以書面說明，台灣到9月底可能不足900萬劑疫苗，請求日本支援一部分。因此日本才依他們的現貨、產量、疫情、日本本國需要、其他國家的需求等判斷，將當時為奧運準備的AstraZeneca新冠疫苗轉贈給台灣。
謝長廷表示，很多國人認為日本政府捐贈疫苗的決策明快，他表示，這顯示5月底台日建構的這套提供模式是正確的，當時也試談購買或權利轉讓等方法，發現更花時間，手續更繁雜。最近看民間向德國採購疫苗就知道至少要二個月，而日本才用一個星期就可以支援到貨。但這個模式需要雙方友好、信賴，人民和議會支持。
部分國人認為，政府一直向日本要，會不會不好意思？還會有支援嗎？謝長廷也說明，台日急難相助，已經成為模式，其實我們沒有一直伸手要求，5月間政府評估未來發展，透過正式管道，以書面說明台灣九月底可能不足900萬劑疫苗，請求日本支援一部分，日方依他們的現貨、產量、疫情、日本本國需要、其他國家的需求等判斷，陸續提供給我們，我們感謝，也努力回報，尋求其他醫療資源共同防疫，這是善的循環，美好的互動模式。
謝長廷最後表示：「飛機應該到了，祈禱天佑台灣，故鄉的人平安健康！」