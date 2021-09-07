本土疫情再起！五倍券仍規劃10月初上路

我國疫情較5、6月時趨緩，行政院規畫於10月推出五倍券振興經濟，不少國人引頸期盼。不過近日雙北再爆發本土群聚感染，各界關注五倍券是否會如期推出，據透露，行政院持續緊盯疫情變化，但目前計畫10月初發行的時程暫沒有改變。

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據了解，行政院預計在9日院會中提出振興五倍券、防疫追加預算案的討論，待院會通過後，將送立法院審議。政院官員透露，目前所編列的紓困與振興預算仍有1600億元左右尚未使用，五倍券預算目前估算大約為1200億，不會一次就用完，另外還會再提出防疫預算。

而近來再爆出本土確診群聚狀況，官員表示，疫情會起伏，一直以來都密切關注相關發展，到目前為止，五倍券仍是預計10月初上路，並沒有改變。

此次五倍券額度為5000元，預計數位、紙本並行，9月下旬就會開放國人登記，10月初領取，可使用到2022年4月30日。

目前規劃五倍券1套10張，預計會有1000、500、200元面額，與去年三倍券一樣，交由中央印製廠印製，也會有防偽設計，民眾可安心。受疫情影響最嚴重的餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業大致都能夠適用，也可以用來繳納學雜費，惟不能繳稅或繳罰單，主因是與消費無關，沒有振興的效果。