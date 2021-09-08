懷孕移工媽媽疫情下處境艱困　NGO援助計畫剩五天

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監察院去年12月就曾針對黑戶寶寶的問題提出檢討，認為目前政府對懷孕移工之相關協助措施「看得到卻用不到」。大部分雇主不願聘用懷孕之移工，即使雇主接納並申請喘息服務30天，仍難找到遞補人力，因此多數移工懷孕後往往會遭雇主強迫中止契約、強迫遣返，甚至被仲介要求支付違約金。
監察院還指出，經勞動部調查，竟查不到一件雇主因移工懷孕而不當解僱之案件，也無移工申請產假、回母國待產之案件；懷孕移工曾向勞動部申請延長移工轉換雇主作業期間60日之案件，也僅有3件。此外，移工懷孕後面對雇主不當解雇，雖然可向1955專線申訴，但實務上20案件中，最終結果也都是撤案。
由於多數移工來台灣都需負擔很大一筆仲介費，往往在工作前就已經累積一筆債務，他們又經常是家中經濟支柱，若因懷孕失業，不只自己生存面臨危機，遠在母國的家人也會陷入經濟窘境。此外，儘管移工有健保，但產後康復期間的生活費、寶寶的奶粉、尿布錢等仍是一筆不小的開銷；若寶寶不幸重症的話，醫療費用更是可觀。
家事移工懷孕後失業，無法申請生育給付、沒有待產處所也養不起孩子，只好選擇「逃逸」，成為沒有身分、沒有健保，無法就醫、安置的「黑戶寶寶」，其困境亟待解決。迫於經濟壓力成為無證移工的移工媽媽將可能面臨更惡劣、更剝削的工作環境，也將更難取得醫療資源，最後甚至只能找上密醫或自己在公廁把寶寶生下來，母子的健康問題都堪憂。失去合法身份也將使他們沒辦法正常回到台灣合法的看護工或廠工聘僱管道中，陷入惡性循環。
監察院當時建議勞動部、衛生福利部、內政部移民署對於黑戶寶寶所衍生的需求及問題跨部會合作，建立有效輔導及防範機制，考量國際公約針對黑戶寶寶的困境妥善檢討解決。然而，時隔9個月，懷孕移工及黑戶寶寶的困境尚未被解決，疫情下政府原先提供的食宿補助還在今年4月起暫停，讓NGO資金出現缺口，也讓移工媽媽處境更加艱困。
非營利組織「桃園市群眾服務協會」（以下簡稱桃群）自從 2014 年起開始第一線的移工救援工作，旗下三間庇護中心也致力協助照顧落難的移工媽媽及寶寶。然而，疫情衝擊下，不僅移工媽媽難以轉換工作，寶寶也回不了母國，協會的經費更因失去政府補助出現嚴重缺口。桃群於 7/20 發起「懷孕移工媽媽援助計劃」，希望給予移工媽媽們安置庇護、緊急醫療照顧、孕後生活扶助、協助工作轉換等幫助，這項愛心援助計畫目前已經累積1,172人支持，現在進入倒數5天的最後衝刺階段，知名Youtuber「越南夯台灣」也轉發分享盼各界一同協助。
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