中國監管力道增加　前WTO秘書長：恐成全球經濟脫鉤引擎

在中國加大力度整治科技公司、提升監管壓力之下，世界貿易組織（WTO）前秘書長拉米（Pascal Lamy）先前接受《彭博社》採訪，表示中國監管部門加強對科技行業的控制，此舉可能會為全球經濟脫鉤「增添引擎」，並可能壓制中國的增長前景。





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拉米曾任歐盟貿易專員以及世界貿易組織秘書長，長期直接參與加強歐洲在中國貿易和投資一體化的政策，長期以來也一直警告美國將其部分經濟元素與中國經濟脫鉤所產生的負面影響。拉米指出，中國政治趨勢可能會阻礙中國增加數位服務出口的努力，或使其陷入「中等收入」的地位。





對於中國近期的監管行動，拉米在接受《彭博社》採訪時表示，他認為習近平正在進一步採取對經濟加強控制的策略，表現出好像科技業對於體制和共產黨有威脅，雖然這跡象顯示威脅並不存在。但習近平仍認為中國需要進一步與全球市場、資本主義脫鉤。如果再加上美國的立場，現時就有兩個「脫鉤引擎」。





拉米表示，從長遠來看，這會是一個問題，「尤其是對科技服務業而言，這是未來大部分經濟成長的來源。」拉米形容，這對於中國經濟未來的成功而言，就像是幾年之前所沒有的烏雲。





至於對於中國、美國、歐洲的脫鉤前景，拉米認為歐洲與中國的緊張局勢，對於新經濟的影響比舊經濟還要大，而數位化是意識形態與技術的結合，大部分成長都發生在新經濟當中。拉米表示，他不覺得中國能用國內消費引擎取代出口引擎，西方市場對於中國仍然非常重要。中國潛力相當的大，但如果美國和歐洲阻礙中國出口數位服務，北京可能會陷入中等收入陷阱。然而數位服務是擺脫陷阱的關鍵，因此需要更高效的服務部門，這也意味著會有更多的外國競爭。





數位化是意識形態與技術的結合，而數位服務能擺脫中等收入陷阱，但也會讓外國競爭增加。



