選擇新北，再續前緣 陳國恩的華麗轉身

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陳國恩透露，他擔任新北市警察局長時，第一個碰到的難題是當時員警普遍都想調走，在社群網路上還有以「逃離新北大作戰」為名的警察社團，他細心瞭解原因後改善員警的工作環境，加上不斷溝通，甚至直接成立了「NTPD局長室」臉書粉絲專頁讓員警「有話就說」，被他打動留下來的員警越來越多，大家也越來越愛自己守護的這個新北市。
陳國恩表示，新北市是全台最具代表性移民城市，其推廣文化「多元性」的特色，與中信特攻籃球隊成立理念相符。中信特攻球員有來自後山花蓮、港都高雄，甚至是塞內加爾裔的新台灣人阿巴西，充分展現出球隊的「多元面向」。而且新北市悉心推廣全民運動，中信特攻隊未來也將和新北市有更多合作吸引球迷進場支持，並透過在地校園走訪活動，推廣學生參與籃球運動，齊心打造更優質的運動風氣。
從守護治安轉身來到推廣運動的位置，陳國恩也把先前自己的執法心得結合社會期待，延續過去守護臺灣社會安全的使命感，積極推動反毒公益理念。中信特攻採用美國緝毒局的簡稱「DEA」作為英文隊名，就象徵對反毒的堅定信念，因此所有球員都需恪守球隊宗旨：堅決向毒品說「不」。為了讓球員更深刻理解反毒宣導的重要性，陳國恩也特別邀請曾在美國緝毒局服務的退役特勤人員和球員分享經驗，說明毒品問題在全世界已造成嚴重危害，因此「對抗毒品」絕對不只是口號，更是中信特攻隊需一肩扛起的社會責任。
陳國恩指出，中信特攻「反毒」的理念更與中國信託集團五大公益的主軸相符，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒在美求學時，發現毒品是個大問題，所以全心投入反毒工程，希望教導民眾認識毒品，幫助吸毒者戒毒、重返社會。
陳國恩強調，中信特攻貫徹中國信託五大公益的精神，將「打擊毒品」視為建隊的最重要理念，而新北市政府近年也積極投入反毒宣導，相信透過籃球運動健康清新的形象，反毒宣導的觸角將更能深入年輕族群。因此從「多元性」、「推廣全民運動」以及「反毒宣導」三個面向，中信特攻隊期盼能與新北市有緊密連結，將中信特攻的籃球DNA注入新北市，攜手推廣運動環境與風氣。