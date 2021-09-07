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歐洲旅遊業緩步復甦　仰賴本地遊客填補真空

▲亞洲和北美遊客無法出外旅遊之際，歐洲旅客填補了部份真空，也讓今年歐洲飯店業不至於遭受全面性衝擊。圖為法國巴黎鐵塔。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞洲和北美遊客無法出外旅遊之際，歐洲旅客填補了部份真空，也讓今年歐洲飯店業不至於遭受全面性衝擊。圖為法國巴黎鐵塔。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-07 18:15:25

（中央社墨爾本6日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響旅遊業。亞洲和北美遊客無法出外旅遊之際，歐洲旅客填補了部份真空，也讓今年歐洲飯店業不至於遭受全面性衝擊。

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去年的旅遊旺季徹底泡湯之後，旅遊業只能寄望各國盡快接種疫苗並放寬旅行限制，盼望今夏情況能夠好轉。

雖然歐洲遊客人數可能出現上升，但其消費分布不均，分散於不同地點和項目，而且他們較少像中國或美國人那樣大手筆消費。

由於擔憂COVID-19相關旅行規定突然改變（尤其是英國），加上強制病毒篩檢增加成本，也對旅遊業造成影響。

義大利拉齊奧區（Lazio，首都羅馬所在地區）飯店業者協會主席貝科拉羅（Walter Pecoraro）表示，以羅馬市中心的大都會飯店（Hotel Cosmopolita）為例，該飯店的82間客房中，平均只有3到5間有人入住。

貝科拉羅表示：「羅馬80%的觀光業仰賴外國旅客，外國旅客中又有80%是美國人與亞洲人。」

該協會指出，今夏羅馬的1200家飯店中，有600家開業，但平均入住率僅有30-35%。

如今最受歡迎的旅遊勝地是地中海沿岸地區。在西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）地區，8月飯店住房率接近95%。

訂房網站lastminute.com法國部門主管多明尼克（Ana Domenech）指出：「今年夏季的特別之處在於，向遊客開放的旅遊地點很少。希臘顯然是一個新旅遊目的地，遊客人數較2019年增加了79%。」（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1100907

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