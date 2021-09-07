周杰倫「這專輯」最狂！摘5項金曲獎超風光

近來網路掀起一陣探討歌手經典專輯、歌曲的話題，其中歌王周杰倫也是討論對象，周杰倫出道至今21年，發行過14張專輯，許多經典歌曲如今依舊膾炙人口。《NOWnews 今日新聞》對網友進行為期5天的民調，票選出網友心中最經典的「杰式專輯」。

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奪下冠軍的為周杰倫在2001年發行的專輯《范特西》，是他出道第二年推出的專輯，專輯中的《簡單愛》、《雙截棍》、《安靜》等曲，無論是不是周杰倫的歌迷，都能哼上幾句，可見其受歡迎程度。而這張專輯讓周杰倫奪下了第13屆金曲獎的「最佳流行音樂專輯獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳專輯製作人獎」，方文山則是以歌曲《威廉古堡》奪下了「最佳作詞人獎」；鍾興民以專輯收錄曲《雙截棍》抱走「最佳編曲人獎」，統計下來，專輯《范特西》一共摘了5項金曲獎，非常風光。

▲周杰倫的專輯《范特西》是網友票選覺得最經典的「杰式專輯」。（圖／翻攝杰威爾官網）

位居第二的是專輯《七里香》，該專輯於2004年推出，是周杰倫的第5張專輯，專輯收錄曲《七里香》、《藉口》、《止戰之殤》、《外婆》等都是經典。值得注意的是，歌曲《外婆》還特別請來周杰倫的外婆參與演出MV。

第三名是周杰倫於2005年發行的專輯《11月的蕭邦》，專輯裡除了收錄10首歌曲外，還特別加收了周杰倫演出的電影《頭文字D》主題曲《飄移》與插曲《一路向北》，而專輯中的《髮如雪》、《黑色毛衣》等都是許多人的KTV必點曲。

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