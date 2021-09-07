兒童無疫苗打　CDC預測：開學三個月75%小學生恐染疫

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，但面臨開學季，全球也已經有不少國家讓學生返回學校上學。美國疾疾病控制與預防中心（CDC）資助的最新研究指出，由於目前傳染力強的Delta變種病毒仍在境內肆虐，還沒有疫苗接種資格的學生開學返校後，恐怕三個月內就有75%的學生染疫。這項研究也讓美國食品及藥品管理局（FDA）再度感受到兒童疫苗刊發速度的壓力。





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近來Delta變種病毒來襲，讓疫情本來已經有所緩和的美國，確診數再次飆升，而現在正值開學季，美國各地卻也陸續傳出，學生在學校染疫的消息。根據《華盛頓郵報》報導，加州一間學校嚴格實行防疫規範室內戴口罩，課桌之間騰出間隔，學生也都得保持社交距離。但是一名沒接種疫苗的老師，雖然平時都戴著口罩，不過說故事課時，為了朗誦給全班聽，她拿掉口罩，沒想到卻在兩天後確診新冠肺炎，導致全班24名學生有半數已經被感染，且疫情蔓延到其他班級，學生的兄弟姐妹和父母，就連已經完整接種的人都難逃病毒襲擊。





另外在佛州布瓦洛郡（Brevard County）就有1623名學童染疫，8000多名學生遭到隔離。在亞特蘭大地區還傳出數千確診案例，導致2萬3000名學生以及教職員工被隔離。





報導指出。若無法齊心協力遏止Delta變種病毒的傳播，未來幾個月的情況可能會更加惡化。CDC斥資請實驗室進行一項模擬預測，在沒有戴口罩也沒有定期進行病毒檢測的學校中，開學三個月內可能就會有超過75%的學童感染新冠肺炎。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在先前記者會上指出，12歲以下的兒童會有的潛在風險，因為他們目前還沒有資格接種新冠疫苗。





由Delta變種病毒引起病例激增，也為美國FDA帶來新的壓力，得盡快批准為年幼的兒童接種疫苗，疫情也讓學校的重新開放計劃陷入混亂，部分官員也爭先恐後的強制要求教職員工接種疫苗，並強制實施戴口罩。許多父母也感到害怕和困惑，不知道該如何保護他們的孩子。





帶領研究團隊的北卡羅來納大學算數模型專家茱莉斯旺（Julie Swann）表示，實在很難忽視這個問題，身為父母，想到孩子有染疫風險就艱難不已。





外界普遍估計，5至11歲的兒童將能在今年秋天接種疫苗，而聯邦監管機構也在7月下旬要求疫苗公司，要求各疫苗廠要把實驗受測人數增加一倍，FDA想要更加了解疫苗與罕見心肌炎發作之間的關聯。心肌炎主要發生在年輕男性，但還不確定是否也有能影響年幼的兒童。





美國國家衛生院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）以及疫苗製造商表示，擴大對兒童接種的疫苗實驗，意味著可能要到今年年底或2022年初才能為年幼的兒童接種疫苗。



