藍發起青年點讚活動　綠：匪夷所思、為黨主席選舉造勢

國民黨今（7）日舉行「為戰鬥藍青年點讚」記者會，呼籲透過藍營政治人物、社群領袖的按讚留言分享，快速幫藍軍青年導入流量，強化社群經營能力。對此，民進黨青年部主任蔡沐霖表示，民進黨始終將青年的看法當作國家施政的核心價值，10月起也將舉辦「國務青旗艦學程」等新形態的系列活動；有綠營人士則說，國民黨開記者會公開告訴大家這些青年是網軍，加上黨主席選舉在即，顯然有為特定候選人造勢之疑。

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國民黨今舉行記者會，國民黨青年部主任陳冠安表示，要號召所有藍營政治人物及社群領袖，到青年夥伴的社群按讚留言分享，還要標記3位政治人物一同共襄盛舉，引發議論。蔡沐霖對此表示，年輕世代重視國家未來發展、外交國防經濟等議題，也普遍認為國內政黨應該有清楚的國家認同立場，民進黨始終致力於將青年的看法當作國家施政的核心價值，希望透過更多實體或網路的平台傾聽年輕人的聲音。

蔡沐霖指出，去年5月起，民進黨在全國舉行超過30場網路與實體活動，多數為青年自主發想、共同籌辦，並將成果收穫分享給更多同儕，讓民進黨與青年族群能夠非常自然沒有距離。民進黨青年部也將在10月起舉辦「國務青旗艦學程」等新形態的系列活動。

有綠營人士則分析，國民黨開記者會公開告訴大家這些青年是他們的側翼網軍，除了讓人匪夷所思外，顯然也是選舉造勢，尤其黨主席選舉在即，顯然也有為特定候選人造勢之疑。