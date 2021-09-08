男星錢包遺失！提款卡、證件全不見　沒錢吃飯超悲情

蔡明仁推出新歌《鋼鐵愛情故事》，創作靈感來自於本身是漫威迷，基於對於漫威系列電影的狂熱，寫出了這首歌曲。熱愛漫威電影的蔡明仁最愛《復仇者聯盟》系列，最愛的角色是「鋼鐵人」，而且每集基本都5刷以上。談到近況，他自爆最近弄丟了錢包，連帶提款卡、證件通通不見了。

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7日正好事蔡明仁28歲生日，唱片公司在前一天為他慶生時特別送他「鋼鐵人」金屬公仔，讓收到公仔的他開心不已，他笑說：「雖然很愛鋼鐵人系列，但公仔一直都買不起，所以只能用看電影來表示我對鋼鐵人的熱愛！」講到錢的事情，前陣子因為自己跑通告時太匆忙，讓蔡明仁情急之下竟丟了錢包，除了裡面的5000元放水流，連帶所有的提款卡、證件都不見，無奈的他只能跟公司請假一天跑了各個辦事處補辦證件，還跟同事借了幾千塊應急，他苦笑說：「因為沒有卡、沒有錢吃飯，頓時感覺自己很悲情。」

▲▼蔡明仁的歌曲《鋼鐵愛情故事》是以「鋼鐵人」為靈感。（圖／一切好音樂工作室提供）

來台5年都沒過生日的蔡明仁，公司同事為他慶生，讓他頓時紅眼眶，他笑說：「真的太久沒有過生日，都忘了切蛋糕的感覺！」而因為擔任蔡明仁記者會嘉賓而成為好友的金曲「最佳新人」?te壞特，也特別隔空送上祝福，還請同事送了他一瓶白酒給蔡明仁，希望他好歌能長長久久。