日本防衛大臣：台灣若出事　日本也無法置身事外

我是廣告 請繼續往下閱讀
岸信夫在專訪中提到，日本期待台海問題由兩岸當事人間直接對話與和平解決的立場沒有改變，包括今年3月的日美國防部長會談、4月日美高峰會談、6月的七大工業國集團（G7）峰會等，都一再提及台灣海峽和平與穩定的重要性，以及希望兩岸問題和平解決。
岸信夫指出，中國的軍事能力在近年急速增強，兩岸軍事平衡逐漸傾向有利於中國，且差距正逐年擴大。台灣相關情勢的穩定，不僅與日本安全保障息息相關，對國際社會的和平與穩定也非常重要。
岸信夫表示，台灣距離日本最南端的與那國島僅110公里，對日本來說，台灣發生事情日本也無法置身事外；台灣是與日本共享自由、民主、人權等普世價值的重要友人，日台間維持著非官方的實務關係，在各種領域都有許多交流，需持續保持關注。
岸信夫也說，中國持續大幅增加國防經費，包括核武、海上與航空的作戰能力等急速成長，在太空、網路、電磁波等新的軍事領域也在強化能力，推估中國2021年的國防支出約是日本的4倍。
他指出，中國在日本周邊海域如東海等處，企圖以武力單方面改變現狀，如中國海警船無視日本方面的抗議，持續在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域航行，對於中國這種嘗試改變現狀的行為，絕對無法接受。
此外，中國在今年2月實施可對外國船隻動武的海警法，與國際法有所衝突，日本與相關國家不能允許正當的權益受到侵害。
他表示，中國急速強化作戰能力、動作不斷，加上不透明的國防政策與軍事能力，對包含日本在內的區域和國際社會的安全保障都構成強烈疑慮，防衛省今後也將強烈關注中國的動向。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100907