COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／學生專車轉彎安全門開　女學生遭甩出馬路生死一瞬間

▲桃園客運學生專車安全門不知何故突然打開，女學生被拋出車外。（圖／記者李春台翻攝）
▲桃園客運學生專車安全門不知何故突然打開，女學生被拋出車外。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-09-07 19:29:30

桃園市昨（6）日壽山高中一名鄭姓女學生搭乘學生專車，卻疑似因為車門故障，公車行進間安全門突然打開，站在門邊的女學生被甩落車外。所幸當時後方沒有來車，因此女學生僅手腳受到擦傷。擁有該輛學生專車的桃園客運指出，檢查安全門的門把和蓋子都完好，已經將肇事車輛送交桃園監理站檢驗。壽山高中表示，將要求桃客調查詳細事故原因，如果桃客有疏失，將協助家長提告。

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園客運接受壽山高中委託學生專車，6日下午這輛學生專車載送壽山高中學生往竹圍方向行駛，行經桃園區春日路口處時安全門突然打開，靠在門邊的鄭姓女學生被甩出車外，嚇壞路上行人與車上學生，路上行人與車上學生發現都嚇了一大跳，公車司機發現後還大叫「誰把安全門打開」，隨即下車查看。幸好當時後方沒有來車追撞，鄭姓女高中僅手腳受皮肉擦傷。


桃園客運營運課長崔展華表示，意外發生後已將受傷女學生送往敏盛醫院急救並派員探視，所幸僅手腳擦傷，醫院檢視無虞後女學生已返家休養。崔展華表示，發生意外的車輛車齡約10年，都有定期維修驗車，案發後立即檢視安全門，安全門把手上壓克力蓋仍完好，關好後也推不開，不知為何在行駛途中突然打開，目前已全面召回同型客運進行安全門測試，案發車輛也交由監理站檢測。


壽山高中則指出，事發後，桃客並未第一時間通報學校，直到早上鄭姓女生導師回報才獲悉，學生7日在家休養未到校，課業部分已指示師長予以協助。校方將持續關心並釐清事發原因，若是桃客疏失，將協助家長提告過失傷害並求償。


桃園市教育局強調，因學生專車係客運公司派車，將由監理站進行安全檢測，教育局與學校後續將持續與監理站瞭解事發經過。教育局也將同時籲請各校加強宣導搭乘大眾運輸工具安全宣導，如搭乘公車不隨意走動、站立時應拉緊欄杆拉環或扶手、不可緊貼安全門及車停妥後才能下車等，以維護學生通學安全。


桃園監理站則表示，車輛行駛中發生異常或事故，可依照道路交通安全處罰條例處罰，如事故無人報警，後續可用公路法裁罰，業者可能面臨9千元罰款。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀