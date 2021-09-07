影／學生專車轉彎安全門開　女學生遭甩出馬路生死一瞬間

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桃園客運接受壽山高中委託學生專車，6日下午這輛學生專車載送壽山高中學生往竹圍方向行駛，行經桃園區春日路口處時安全門突然打開，靠在門邊的鄭姓女學生被甩出車外，嚇壞路上行人與車上學生，路上行人與車上學生發現都嚇了一大跳，公車司機發現後還大叫「誰把安全門打開」，隨即下車查看。幸好當時後方沒有來車追撞，鄭姓女高中僅手腳受皮肉擦傷。
桃園客運營運課長崔展華表示，意外發生後已將受傷女學生送往敏盛醫院急救並派員探視，所幸僅手腳擦傷，醫院檢視無虞後女學生已返家休養。崔展華表示，發生意外的車輛車齡約10年，都有定期維修驗車，案發後立即檢視安全門，安全門把手上壓克力蓋仍完好，關好後也推不開，不知為何在行駛途中突然打開，目前已全面召回同型客運進行安全門測試，案發車輛也交由監理站檢測。
壽山高中則指出，事發後，桃客並未第一時間通報學校，直到早上鄭姓女生導師回報才獲悉，學生7日在家休養未到校，課業部分已指示師長予以協助。校方將持續關心並釐清事發原因，若是桃客疏失，將協助家長提告過失傷害並求償。
桃園市教育局強調，因學生專車係客運公司派車，將由監理站進行安全檢測，教育局與學校後續將持續與監理站瞭解事發經過。教育局也將同時籲請各校加強宣導搭乘大眾運輸工具安全宣導，如搭乘公車不隨意走動、站立時應拉緊欄杆拉環或扶手、不可緊貼安全門及車停妥後才能下車等，以維護學生通學安全。
桃園監理站則表示，車輛行駛中發生異常或事故，可依照道路交通安全處罰條例處罰，如事故無人報警，後續可用公路法裁罰，業者可能面臨9千元罰款。