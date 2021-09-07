海運供應量能緊俏　陽明新船交付搶攻美西航線商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
陽明全新1萬1000TEU（20呎貨櫃）級貨櫃輪「起明輪」，今天舉辦新船命名典禮儀式。陽明發布新聞稿指出，起明輪為陽明向船東正榮汽船株式會社租入，船東再委交今治造船打造。
因應中長期營運發展，陽明與船東合作布建14艘1萬1000TEU級貨櫃輪，「起明輪」為這系列船舶中第7艘，陽明指出，將配合THE聯盟航線規劃，起明輪將在24日投入聯盟亞洲往返美洲PS6航線；由於旺季報到，美西運價續居高檔，新船投入將為陽明營運再添動能。
海運運價持續飆漲，遠東至北美運價每FEU（40呎貨櫃）已衝破2萬美元；同時，多家航商陸續宣布調漲10月綜合費率附加費（GRI），對於部分運送低廉產品的托運人來說，運費超過產品價值，不少企業大喊吃不消。
托運人多經由貨代公司下訂艙位，再由船公司運送貨品，不過今年以來海運市場供需失衡，因海運供應鏈壓力不斷增加，沃爾瑪（Walmart）、家得寶（HomeDepot）、亞馬遜（Amazon）等零售業者都自行砸錢租船，美元樹（Dollar Tree）則租用一艘「3年長約」大型船舶，預計今年會增加更多長約包船。美國國家廣播公司（NBC）報導，家具家飾業者IKEA也加入租船行列，並自行購入貨櫃，以確保艙位無虞。
貨攬業者指出，旺季報到，海運艙位相當緊俏，托運人即便拿出大把鈔票，也未必能搶到艙位。北美零售庫存水位為20年來新低，加上迎接年底購物旺季，近期有許多業者砸錢租船，不惜運價成本也要將貨品運抵，實屬罕見。
他認為，先前發生長賜輪（Ever Given）事件，IKEA也是托運人之一，受此影響貨物延遲數個月才運抵。在後疫情時代，越來越多民眾在家工作，也更重視居家環境，對相關用品需求增加。海運不順恐影響存貨水位、營運表現，推估IKEA只好砸重金租船，確保產品運送時間。
此外，近期有部分散裝輪改裝運載貨櫃，藉此紓緩貨櫃航運運能緊張，也是海運市場難得一見的現象。（編輯：黃國倫）1100907