▲ 未來四環旗艦轎跑預覽 Audi grandsphere concept 全球首演

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當啟動自動駕駛模式時，方向盤與踏板皆將進行隱藏，當座椅不再受駕駛及控制元件所限制時，車艙舒適區域更趨彈性，重心區域也轉移至前方座域，車室採 2+2 配置，由獨立雙前座搭配雙人座長椅設計組成。Audi grandsphere 概念車詮釋未來豪華舒適享受新境界，座椅不僅採人體工學設計，在調整角度上更進階，於自動駕駛模式啟動下，最大可將椅背傾斜至 60 度、頭枕亦可向前彎曲 15 度，進入「Relax 放鬆模式」，而雙前座中央設有專屬迷你吧台，於移動過程中盡情享受如頭等艙般的舒適體驗。
另車室採自然色、簡約設計風格，車室周圍及座椅採用環境友善質材打造而成；車內沒有任何實體螢幕，駕駛與乘員所需的資訊將根據手動、自動駕駛模式，自行調整以高解析度完整投影於車室前方的木質弧形區域，同時投影下方設有 Sensor bar 感應快捷區，可快速切換至音樂、導航功能。而此次設計團隊更特別導入創新「非接觸感應模式」，當啟動自動駕駛時，乘員無需變換座姿或傾身，可舒適地透過 eye tracking 眼球追蹤、gesture control 手勢控制與聲控等方式，感應器將會自行偵測啟動或操作對應功能，同時更具學習模式，可根據個人喜好和常用選單進行調整，至進一步提出個人化建議。
Audi grandsphere concept 車長達 5.35 公尺、軸距達 3.19 公尺，為豪華轎跑設定下進行發展，設計團隊注入 Audi DNA 與純電車的設計比例，賦予其創新扁平六邊形的車頭設計，肌肉感的車身曲線，使整體車型流露更運動化的美感。而數位化 Digital LED 頭燈與尾燈造型發想則源自四環 Logo 下半圓形的曲線，聚焦成類瞳孔的造型，可根據交通情況進行動態調整，並可適時投射出安全信號。
Audi grandsphere concept 詮釋四環電動化、數位化與自動駕駛三大科技，預演未來豪華轎跑的發展面貌，其採用 Premium Platform Electric（PPE）電動平台，搭載 e-quattro 四輪傳動科技，能輸出達 530kW 與 960Nm 扭力。在電池效能部分，搭載 800V 電能系統，最高可支援 270kW 的充電功率，充電 10 分鐘可行駛超過 300 公里，如以 120kW 充電功率進行快速充電，5 ~ 80% 於 25 分鐘內可充電完成；在續航力表現上，Audi grandsphere非常適合長距離行駛，取決於所選的駕駛模式與功率輸出，最多可達超過 750 公里，同時透過自動駕駛功能，車輛可判讀使用者訊息資訊，自動行駛接送乘客至目的地，且獨立完成停車與充電等功能。
在數位化軟體服務面向，Audi grandsphere concept 擁有識別身分的創新功能，藉由自動偵測駕駛與乘客的位置，進行一系列舒適的個人化設定調整。同時可預先串連乘員上車前正在使用的資訊服務，如乘員在平板電腦上觀看中的影片可自動投影於 Audi grandsphere concept 上播放。未來 Audi 也計畫開發專屬客製化的資訊娛樂體驗，讓車輛化身為體驗平台，舉辦專屬限定音樂會、體育賽事等，結合更多串流服務，與車內乘員及車外同好們，享受創新移動體驗。
Audi 於 IAA 前夕發表「Vorsprung 2030」全球新戰略，產品全面電動化發展、車主用戶數位軟體服務及未來自動駕駛體驗研發，為主要三大發展方向，而雙門敞蓬跑車 Audi skysphere、四門轎跑 Audi grandsphere 以及未來將揭曉的 Audi urbansphere，三款系列概念車更逐步具體展現未來汽車體驗的可能性與設計樣貌。當自動駕駛日趨成熟時，未來車輛不再只是單純 A 到 B 點的移動工具，過程中全車乘員所享受的車輛體驗將是未來豪華移動的發展重心。
註：Audi grandsphere concept 為概念車，非一般市售車型。