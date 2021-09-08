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據傳Toyota GR Corolla除有300匹外，2023年還會有氫動力車型

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-08 00:25:20

Toyota近期推出的GR Supra與GR Yaris於市場引起不小話題討論，然而除了上述兩車近期也傳出Toyota有意推出近300匹馬力的GR Corolla，不僅如此近日又有消息傳出GR Corolla於2023年還會有氫動力版本。

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熱愛賽車的豐田章男陸續帶來86/GR86、GR Supra與GR Yaris等多款性能車，然而GR版圖並未停止擴大，先前就消息傳出Toyota計畫推出GR Corolla，並預計2022年底就會登場，動力部分就是搭載GR Yaris車上的那具1.6升三缸渦輪引擎，且動力輸出還會進一步提升至近300匹，並且同樣也會配置六速手排系統。

先前就有消息傳出Toyota預計2022年底會推出搭載1.6升三缸渦輪的GR Corolla，且動力輸出還近300匹水準。
先前就有消息傳出Toyota預計2022年底會推出搭載1.6升三缸渦輪的GR Corolla，且動力輸出還近300匹水準。
然而除了300匹GR Corolla近日又有新的消息，先前Toyota參加日本24小時耐久賽，其參賽車輛採用氫動力系統，不同於一般氫燃料電池與電動馬達結合，而是搭載1.6升三缸渦輪引擎，並將氫氣作為燃料導入內燃機，此設計在兼顧動力同時也達到對環境友善，而最新消息就是2023年GR Corolla會推出搭載此氫動力車型。除此之外新世代Prius也將會氫動力PHEV版本。

先前Toyota參加日本24小時耐久賽，車輛動力使用1.6升三缸渦輪+氫氣引擎。
先前Toyota參加日本24小時耐久賽，車輛動力使用1.6升三缸渦輪+氫氣引擎。
近日傳出GR Corolla也會推出氫動力版本。
近日傳出GR Corolla也會推出氫動力版本。
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