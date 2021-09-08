據傳Toyota GR Corolla除有300匹外，2023年還會有氫動力車型
Toyota近期推出的GR Supra與GR Yaris於市場引起不小話題討論，然而除了上述兩車近期也傳出Toyota有意推出近300匹馬力的GR Corolla，不僅如此近日又有消息傳出GR Corolla於2023年還會有氫動力版本。
Carture 車勢文化
2021-09-08 00:25:20
熱愛賽車的豐田章男陸續帶來86/GR86、GR Supra與GR Yaris等多款性能車，然而GR版圖並未停止擴大，先前就消息傳出Toyota計畫推出GR Corolla，並預計2022年底就會登場，動力部分就是搭載GR Yaris車上的那具1.6升三缸渦輪引擎，且動力輸出還會進一步提升至近300匹，並且同樣也會配置六速手排系統。
然而除了300匹GR Corolla近日又有新的消息，先前Toyota參加日本24小時耐久賽，其參賽車輛採用氫動力系統，不同於一般氫燃料電池與電動馬達結合，而是搭載1.6升三缸渦輪引擎，並將氫氣作為燃料導入內燃機，此設計在兼顧動力同時也達到對環境友善，而最新消息就是2023年GR Corolla會推出搭載此氫動力車型。除此之外新世代Prius也將會氫動力PHEV版本。