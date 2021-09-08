9月獲利快出場？華爾街多頭：美股恐在10月出現10%修正

美股在通貨膨脹壓力居高不下的情況，多頭行情並未反轉，華爾街大多頭湯姆李（Tom Lee）預測，投資者9月仍然有利可圖，標普500指數也預計在本月飆升超過100點，但是美股最終可能仍敵不過經濟風險攀高的衝擊，這波成長動能有限，到了10月恐怕會出現10%的修正。





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根據《CNBC》報導，策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人湯姆李於上週五接受採訪時表示，「9月將有相當強勁的漲勢。」但在10月時很有可能就會出現回彈，因為今年大部分時間都沒有出現回檔10%的機會。





湯姆李將10月的回檔歸因於不斷上升的財政及貨幣政策風險，以及圍繞在疫情大流行以及流感季節的不確定性。湯姆李表示，「我們距離（聯準會）縮減購債愈來愈近，那將會是在債務上限的討論再次出現的時候，如果市場對於債務上限感到擔憂，那可能會引起債券市場恐慌。而在債券市場出現動盪時，通常也會波及到股市。」





但另外一方面，湯姆李認為，疫情的不確定性及其經濟影響促使聯準會在更長的時間保持鴿派，推遲縮減購債寬鬆貨幣政策的時間點，這可能有助於股市再創新高。





湯姆李自2007年至2014年之間，擔任摩根大通股票策略師。湯姆李表示，「美國仍處於基本擴張階段。」而他的股票首選是與經濟復甦最相關的股票，特別是能源、材料的類股，同時他也相當看好FAANG股票，包括臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google母公司Alphabet。





湯姆李推測，有相當多投資人原本認為，8月時會有10％的回檔修正，因此資金被抽離了。他進一步指出，通常當人們重新涉險，會開始買進景氣和「震央」股。





湯姆李認為，標普500指數可能會在9月份超過4650點，比他年底目標高出50點，標普500指數上週五收在4535.43點，但若飆高，可能將為市場帶來更多短期風險。



