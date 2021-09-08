「璨樹」轉為中颱　專家：有機會直接侵台

中央氣象局指出，今（8）日「康森」輕颱凌晨2時位置在鵝鑾鼻南方970公里處，「璨樹」颱風轉為中颱，目前在鵝鑾鼻東南東方1500公里的海面上，向西轉西北西進行。天氣部分，目前對流雲系發展旺盛，氣象局針對台中市發布大雨特報，且天氣高溫炎熱，花蓮、台東發布高溫橙色警訊，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-08 08:17:48
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新(8日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」由於通過「海洋熱含量」(OHC)高的海域，今晨已快速增強為中度颱風，並將持續增強至中颱上限；是否會跨過「強颱」的門檻？機率不能排除。
吳德榮分析，受到「太平洋高壓」導引，「璨樹」將偏西轉西北西朝台灣前進，其「不確定性範圍」，與最新(7日20時)歐洲系集模式(ENS)50次模擬路徑有類似之處，包括最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過呂宋島北端，直接侵襲台灣的機率更不該被排除。
吳德榮說，以目前的預測資料，週末台灣將會受到最大的威脅，但為4、5天後的預報，「不確定性」仍大，不同的路徑，會對台灣帶來不同程度的影響。
天氣部分，吳德榮表示，今晨桃園以南至台中一帶仍有零星降雨，今天開始到週五（10日）「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。
吳德榮認為，週六（11日）至下週一（13）日「太平洋高壓」減弱，「璨樹」接近，帶來什麼程度的強風豪雨？有「不確定性」，不需急於「押寶」！應持續密切觀察。