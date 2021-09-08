名家論壇》楊威利／增強後備戰力　陸軍增購機槍等軍備

先說結論再論述。





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※常備、後備、宮廟、全民。





※後備戰力要打怎樣的戰爭與裝備。





※軍事投資都要大量軍費、有些還不能省。





新聞





9月初，軍事新聞報載，政府為精實後備戰力，根據國防部明年預算書顯示，陸軍將編列5.8億餘元預算，採購2,060挺班用機槍、87門120公厘迫砲；全民防衛動員署編列47萬元赴美考察；增設戰場抗壓館，配置於陸軍官校與後備步兵旅等。





※常備、後備、宮廟、全民。





關於後備戰力的討論先前已有許多討論，但我們還是正本清源的說當兩岸發生戰爭或是其他軍事作戰時，一般都是現役部隊（三軍各單位、資通電等支援單位）打第一波，第二波為臨戰前動員後擴編的後備部隊，最後才是類似全民皆兵的焦土抗爭－如果當地國民還有抗敵意志、物資也足夠的狀況下。





先前在討論後備戰力時，忽然冒出國防部研擬將宮廟義勇納編戰時災防編組的議題，當時博取了許多媒體關注，但根本模糊了討論焦點；現在重新整理一次，當兩岸發生戰爭時，可能的狀況會是第一線部隊、後備部隊、宮廟義勇與全民皆民的樣態嗎？這種論述可能太過簡化，但是既然是軍方說出宮廟義勇這議題，外界難免多所想像。





這種第一波現役、第二波後備、第三波其他人士的想法，主要是奠基於全民都還有抗敵意志，敵軍還要登陸佔領敵境的狀況下所想定；先前這種動員（Mobolization）的想法在第一次世界大戰時確實發揮其作用，但在空權崛起與武器系統強大後，軍隊的動員、集結與後續的戰場投入都變得相當困難，因此有部分評論指出，當現役部隊被擊潰時，政府當局就必須思索下一步的和、戰策略，而和、再戰、或降的政策並不是軍人所能決定的－這是民主國家的常態。這也是外界要區分，究竟是從政府或是軍人口中說出要戰到一兵一卒的不同意義所在。





▲ 在詳細檢視預算書後，媒體報載陸軍將編列預算設置4座戰場抗壓館，希望藉由硬體設施提升部隊臨場戰力。（軍聞社記者林澤廷攝）

※後備戰力要打怎樣的戰爭與裝備。





上述軍事新聞顯示，國防部正編列預算採購武器或是增設訓練處所，以利強化後備部隊戰力，而且目標很明確的是後備步兵，但很可能這些經費都還不夠。





首先是步兵基本武器是槍，因此極有可能是現役部隊用T91步槍，而後備部隊用T65K2步槍，現在撥足經費採購班用機槍、120公厘迫砲等裝備，就是要充足完編後的12個後備旅裝備，這還只是武器系統部份。





若以1旅3,000人計算，動員12個後備旅計有36,000人，除單兵步槍與團體武器（機槍、迫砲）外，這些後備兵力還需要制服與其他個裝，包含頭盔、水壺、防毒面具、戰術背包、步槍彈匣、基本彈藥配賦量、土工器具，或是高階的抗彈板、護膝、護肘等可能都得考慮購足。





在單兵或小團體武器與個裝都裝備後備部隊後，還需要配置班排或是更高階的通訊裝置，這些通訊設備是小部隊作戰與跟上級聯繫時必要的裝備。此外，還需要團體輸運工具，就目前來說就是這些被動員的部隊要配備多少輛中型戰術輪車？這些基本的輸具並不只是讓後備部隊有車「坐」而以，而是要提升部隊機動性，方便戰場指揮官進行佈防，甚至在戰況不利時還可以將部隊撤離。問題是臨戰時，後備單位能掌握多少輸具？若不足時如何協調友軍協運？這些都需事先加以規劃。





當以上當兵個裝、團體武器、通訊器材、輸運工具都配備完善後，在未動員完畢或「訓員」未使用這些裝備前，這些裝備都必須有庫存設施，有些裝備還有效期的限制，林林總總的後勤、補保、經理、管制、儲放、維持等都相當繁瑣。接續我們還得看這些預計被動員的後備部隊訓練，並在野外的演訓實操過程中看出領導幹部實際作為，這一整個訓練流路時間很可能不是我們想像中的短。





因此回過頭來說，我們在檢視軍事新聞時得先分門別類處理：軍事採購與研發案→現役部隊所用；在104旅等4處新訓旅與增購機槍、迫擊砲等→後備部隊所用；萬安演習、民安演習的新聞→可能與宮廟義勇有關，對於最後一類歸類我們實在是沒有辦法不這樣歸類，雖說這樣歸類有點不得體。





▲ 迫擊炮是小部隊建置支援火力，本次預算書揭露採購120公厘迫砲，就是強化新編後訓旅的武裝。

（圖／臺中市後備指揮部提供）

※軍事投資都要大量軍費、有些還不能省。





未來即將成立的全動署赴美考察47萬元的部份，極有可能是這些費用不太夠，但我們都衷心期望，無論是先前傳出要去以色列還是現在去美國考察都好，後續的考察報告與建議能真正對台灣後備戰力變革有所助益。





在網際網路發達與台灣資訊自由化的狀況下，許多民眾已知以色列與美國的動員樣態值得學習，甚至看過新加坡軍教電影「新兵正傳」後，相當羨慕新加坡軍隊，實則新加坡軍隊在單兵個裝與後勤的投資上，超越台灣陸軍很多，後備單位亦同，若台灣陸軍與後備單位獲得同樣的預算後，或許我們也會有類似的建軍成果。





有些個裝、裝備、器具、醫療耗材等等，原本就是被設計被士兵使用的，使用後就被當作是消耗品，必須日後再籌補；因此在編列這些裝備的經費時，還得籌想耗材的後續採購費用，這些費用隨著品項的不同可能要做滾動式的修正。當以上這些裝備與費用都籌措到位，人員訓練完善並被軍方媒體報載後，或許大眾才會相信後備部隊真的有戰力，這也是後備戰力改革後的具體成果。











●作者：楊威利／資深軍事評論員





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