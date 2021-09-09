老外在台記錄接種疫苗過程　大讚「這一點」超貼心！

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在他的影片中，從註冊登記到離開疫苗接種站，Nathan 將整個過程描繪得鉅細靡遺。
根據影片敘述，註冊後，他在7月19日收到了一封政府發出的簡訊，提醒他接種的日期、時間以及地點。7月24日，Nathan 一大早便起床前往接種站，而接種地點為一間當地的小學。
抵達後，他跟著人群排隊、量體溫、手部消毒，接著就被志工帶到學校的禮堂。他表示，「我記得其中一名志工會講一點點英文，對我們(外籍人士)來說非常非常有幫助。」
他解釋道，禮堂被分成四個區域，每一區各自有約30到40張椅子間格擺放，而他被帶到那裡坐下等候。Nathan坦言，「我很意外整個流程進行得那麼快。」
根據他的描述，他僅等候了約一至二分鐘便順利接種。之後，醫護人員馬上繼續幫下一位施打疫苗。
Nathan分享道，「在我看來，整個流程非常具系統性，有點像一條生產線，非常專業、乾淨且計畫周密。」此外，他也給出了其他正面評價。
他在開車前往小學的路上有注意到不少志工及一些警察正在協助指揮停車。在學校的正門口也張貼中、英文的告示牌，大而清晰，一目瞭然。
「真的超棒的！我認為非常有幫助，我想他們大概知道會有一些外籍人士，但很明顯地，大部分出現的人都是台灣人。
他補充道，「所有的志工和醫護人員都非常熱心、友善、專業，也很有禮貌。」
Nathan 打的是AZ疫苗，在接種後隔天並沒有出現任何強烈的副作用。他在影片中總結，「我目前95％都還很正常，雖然有一點僵硬的感覺，但是非常輕微。」
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