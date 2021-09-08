正視中國挑戰　20年後美國遠離中東轉向印太

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2001年10月，為剷除當年9月11日對美國發動恐攻的蓋達組織（Al Qaeda），美方對阿富汗發動戰爭。相隔僅約一年半，以美國為首的聯軍以推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權為由，2003年3月入侵伊拉克。但有一說，石油利益也是出兵原因之一。
21世紀前20年，中東無疑是美國主要重心。但隨著中東戰役失去民意支持，中國以破壞國際秩序、削弱民主價值姿態不斷「挑釁」西方國家之際，美國不得不正視這項挑戰，逐漸將重心自中東轉向印太。這麼做既是為了鞏固自身利益，也是回應區域盟友憂慮。
美國重心移轉早在前總統歐巴馬（Barack Obama）時代就開始。歐巴馬當時意識到亞洲重要性日益提升，試圖以「重返亞洲」（pivot to Asia）政策重塑美國外交策略藍圖，自稱是「美國首位亞太總統」。
不過，歐巴馬任內阿富汗、伊拉克戰爭持續延燒，2008年金融風暴後上任的他也疲於挽救經濟頹勢，加上之後爆發席捲北非、中東的「阿拉伯之春」民主風潮，美國無法真正將重心放在亞洲。
此外，歐巴馬政府對中國採取交往接觸政策，強調雙邊合作，淡化檯面下競爭角力，並未正視北京漸漲的侵略野心，區域鄰國憂慮不減反增。
繼任者、共和黨籍總統川普（Donald Trump）雖打著「美國優先」旗幟，但他清楚認知中國挑戰及印太區域戰略價值。2017年12月，川普政府公布任內首份「國家安全戰略報告」，正式將中國定位成戰略競爭對手，為美中關係由交往轉為競爭劃下重要分水嶺。
後續美中貿易戰開打，雙方也因5G資安、香港與新疆人權、中國對台灣恫嚇、新聞自由與網攻等一系列問題對峙交鋒，關係跌至1979年建交以來谷底。美中問題搬上檯面，也觸發美國社會對中共本性的覺醒，抗中成為美國民主、共和兩黨難得的共識。
在這脈絡下就任的拜登，一入主白宮就把中國挑戰置於外交工作中心，延續川普政府抗中路線，打破先前部分人士認為他可能對中國「不夠硬」的擔憂。
拜登2月4日發表首場外交演說，清楚點名中國為美國新時刻挑戰。在拜登政府主導下，台海和平穩定屢次成為美國與他國雙邊或多邊會議主軸之一。拜登4月宣布撤軍阿富汗，也明確指出撤軍原因之一，是要專注於中國、俄羅斯等當今挑戰。
完成阿富汗撤軍後，美國接下來將把目光投向新時代「民主對抗威權」戰役。至於美方會如何運用撤軍後空出來的軍事、外交與人力資源來打這場仗，美中兩大強權角力又會如何演變，勢必成為21世紀下一個20年的焦點。（編輯：馮昭）1100908