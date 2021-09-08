網傳單日確診50人？陳時中：這是謠言且檢調已介入調查
國內本土疫情又升溫，今（8）日市場更傳出確診人數將高達50人，引發台股一度重挫逾200點。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示這是謠言，檢調已介入調查，也希望檢調用最嚴厲態度處理，避免未來類似謠言擾亂民心及股市安定。
記者顏真真/台北報導
2021-09-08 15:34:08
台股開盤跌17.34點，加權股價指數以17411.53點開出，晶圓代工、IC封測受到利空影響，電子股綠油油，再加上幼兒園群聚又爆新增確診者，盤中甚至傳今日確診人數將達50人，導致台股一度重挫260點，最低來到17167點，17200點大關失守，終場仍下跌158點，跌幅0.9%，收在17270點，跌破季線。
對於市場傳言引發台股重挫，陳時中今日表示「這是謠言」，若可查到來源，會移送檢調辦理。副指揮官陳宗彥也補充說明，今日早上刑事警察局就發現有群組在轉傳這些訊息，並已立案偵辦。
陳時中也再次強調，目前檢調已介入調查，並希望檢調用最嚴厲態度處理，避免未來類似謠言一再發生，擾亂民眾、社會安全及股市安定，造成不好的影響。
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