大新竹第七都？柯建銘：可修《地方制度法》調降升格門檻

新竹市長林智堅提出大新竹合併成第七都構想，引發諸多討論與迴響。立法院民進黨團總召柯建銘表示，新竹縣市已到了「分久必合」的階段，站在城市發展的立場，應該可以重新思考，不需要有太多政治算計，若透過修改《地方制度法》調降升格門檻，合併升格為「第七都」，對竹縣與竹市應該都是有利的。

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柯建銘表示，新竹縣、新竹市是共同生活圈，竹科橫跨竹縣與竹市，例如交通規劃、污染等問題，這都需要縣市共同解決。如果大新竹合併為第七都直轄市，將可與其他六都分配70％統籌分配款和資源，能吸引更多的優秀政治人才到新竹，這對竹縣、竹市都是好的。

柯建銘表示，要推動合併升格，在法制面上要修改《地方制度法》第4條，將人口125萬人的門檻調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間。若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉，不過民進黨內部尚未針對此做詳細討論。

柯建銘說，每個政黨對於縣市合併升格議題，都會做政治考量，但以地方選舉來看，屆時市長、議長都只剩1人，議員席次也會縮減，對綠營不一定有利。他也說，如果合併，那麼已任滿兩屆的新竹市長林智堅可以繼續選，新竹縣長楊文科也可以繼續選，國民黨立委林為洲等人也都可以選，所以不需太多政治計算，應從城市發展重新思考。

民進黨團副幹事長蔡易餘則說，新竹縣市從林智堅市長、楊文科縣長都對於大新竹共同生活圈應該要合併升格提出想法，這是相當不簡單，也證明整個新竹因為竹科帶動的共同生活圈，在新竹有高度共識。

蔡易餘說，看起來如果新竹縣市可以升格，是有利於地方發展的，林智堅拋出這議題，看出新竹有迫切需要，未來要啟動地方制度法修法，讓升格到直轄市門檻下降，民進黨團持樂觀態度面對這樣的修法方向。

蔡易餘也說，合併升格確實有利於整體地方治理，如果可以升格為直轄市，更可以爭取到統籌分配款。嘉義縣市合併可能沒有達到升格的效果，但可以考慮邀請雲林縣，整個雲嘉嘉是思考方向，台灣區域劃分做重新調整，是國家治理很重要的一件事。