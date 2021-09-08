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一名33歲劉小姐因左小腿腫脹壓痛長達5天，因此急診就醫，經詢問病史發現，患者因有多囊卵巢，因此服用荷爾蒙治療3個月，加上工作緣故得久坐電腦桌，確診為深部靜脈栓塞所致。陳憲青醫師表示，患者左小腿微溫腫脹疼痛，凹陷性水腫並有輕微壓痛，足背動脈左側脈搏較右側微弱，且安排左小腿血管超音波檢查，發現左側膕靜脈栓塞，經血栓溶解劑及抗凝血治療後，已逐漸紓緩症狀。
血栓溶解劑治療深部靜脈栓塞 有助改善症狀
陳憲青醫師解釋，深部靜脈栓塞起初未有直接症狀，直到出現下肢水腫、腫脹、疼痛及溫度上升等現象才發現病症，治療上多採以血栓溶解劑治療，但因有出血風險，治療前仍須醫師評估；另外，也可藉由抗凝血劑控制血凝塊繼續形成或變大，待病人症狀改善後，再改以口服抗凝血劑持續服用約六個月以上控制病情。
不久坐多喝水 遠離深部靜脈栓塞
此外，治療上也可採外科治療取出血栓及危險因素，以預防血栓脫落、進入心臟而引起致命肺栓塞。陳憲青醫師強調，若為常久坐不動者、搭乘長程交通工具或因工作需要長時間坐著的人都屬於高危險族群，應養成適時起來走動或伸展等習慣，且多攝取水分，並穿著寬鬆、舒適的服裝，都能幫助遠離深部靜脈栓塞找上門。
資料來源：健康醫療網 長期做這些事 小心「深部靜脈栓塞」找上門
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