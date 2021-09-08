促轉會官員月領15萬「5個月編370萬」　藍黨團質疑養肥貓

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在監察院預算部份，監察院編列人權委員會預算1.39億元，國民黨團檢視人權委員會去年所列出的34項活動，連來立院接受質詢、配合其他單位辦理研討會、辦理會勘、展覽都列入；費質疑，按照人權委員會去年的工作內容，竟然要1.39億元，現在無薪假的人已經超過6萬人？民進黨口口聲聲要廢考監，卻增加大幅預算。另外，促轉會編列5個月預算，光是政務官薪水編列370多萬元，每月薪水就編列了每人15萬元。
費鴻泰表示，有關內政委員會審查相關預算中，行政院編列「數位發展籌備工作」4千1百萬元，預算金額雖然不高，但是行政院理應守法，在立法院還沒有通過「數位發展部」組織架構等相關法源前，就不能編列「數位發展籌備工作」相關預算，沒有法源編列預算就屬違法。費鴻泰指出，行政院的第二預備金運用，是針對「新增事務」、「新增機關」得動用，呼籲行政院將「數位發展籌備工作」預算拿掉，一切依法行政。
其次，關於陸委會預算，費鴻泰表示，陸委會駐港人員已經全數撤回，陸委會編制有港澳處，相關港澳預算應該編列於此，但是陸委會竟然擴編預算4千1百多萬元到「財團法人臺港澳經濟文化合作促進會」，這個原本只是針對港澳旅遊、文化、經濟交流的財團法人，難道已經取代了港澳處的功能？費鴻泰呼籲陸委會發揮該有的工作職掌，不要巧立名目亂編預算給不相關單位。
關於司法預算，費鴻泰指出，有關《國民法官法》部分，民進黨政府說不清楚到底要做什麼樣的宣傳，國民黨團去年砍了5千萬元，明年民進黨政府又在《國民法官法》的部分又編了8千4百萬元，費鴻泰質疑，在疫情嚴峻期間，全民關注在疫苗施打、紓困振興方案。民進黨政府為了《國民法官法》編列了如此巨額宣傳費，「難道不知道這筆錢可以幫助多少失業民眾嗎？」國民黨團將會針對這筆預算至少刪減一半。