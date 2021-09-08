中秋要炭烤VS.電烤？樂天市場11大神器　烤肉不必等中秋

一年一度的中秋節就要來了，每到此時烤肉就會變成全民運動，而今(2021)年除了室外烤，居家室內BBQ必定也會是許多人的「過節儀典」。對此樂天市場一次推出11款人氣超夯的烤肉神器，包括適合戶外、陽台的迷你焚火台、居家桌上型烤肉箱、無炭火燒烤爐、電烤盤等各種類都一應俱全，消費者不必到賣場人擠人，也能輕鬆下單等貨上門。





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▲樂天市場嚴選3大「桌上型烤肉架」，大大滿足喜歡燒烤炭火香的美食家。（圖／品牌提供）

× ▲樂天市場嚴選3大「桌上型烤肉架」，大大滿足喜歡燒烤炭火香的美食家。（圖／品牌提供）

喜歡燒烤炭火香的人，怎能捨棄加炭型烤肉架，這次樂天市場嚴選3大「桌上型烤肉架」首先是亞馬遜爆量款「campingmoon 柯曼不鏽鋼迷你焚火台 X-mini 燒烤架」，全組只有1.3kg，講求少量木炭或是炭精即可生火使用，非常適合小家庭、兩人露營、開趴使用；再來是「COLEMAN CM-31236 酷立架摺疊桌上烤肉箱」，2.5kg簡單的構造設計，可以輕鬆收納，就算是烤肉新手也能輕鬆駕馭；第三款為「Coleman CM-27319 PACKWAY烤肉爐II」僅2.1公斤，可壓縮成原來體積的1/3，輕鬆攜帶的小尺寸收納，不管搭公車，或搭捷運都很方便。





▲「摺疊腿炭烤爐」、「UCO 美國烤肉架-大」，更加輕便快速的折疊設計，讓你說烤就考，說走就走。（圖／品牌提供）

× ▲「摺疊腿炭烤爐」、「UCO 美國烤肉架-大」，更加輕便快速的折疊設計，讓你說烤就考，說走就走。（圖／品牌提供）

如果更講求攜帶方便，以及美感設計，樂天市場也替重視品味與便利的你想好了！像是「摺疊腿炭烤爐」、「UCO 美國烤肉架-大」，更加輕便快速的折疊設計，讓你說烤就考，說走就走；以及具有金屬時尚感的「KENLUCK 攜帶型烤肉架」、「時尚控溫燜烤爐」，具有特殊烤漆顏色，以及各種人性化的設計，讓烤肉儀式感更加分。





▲因應防疫「居家室內烤肉」必定是今年許多人熱蒐的關鍵字。（圖／品牌提供）

× ▲因應防疫「居家室內烤肉」必定是今年許多人熱蒐的關鍵字。（圖／品牌提供）

為了減少群聚，樂天市場嗅出「居家室內烤肉」必定是今年許多人熱蒐的關鍵字，於是也將「無炭火燒烤爐」、「電烤盤」兩大系列加入烤肉神器行列中。包含號稱日本必買的「TOFFY 桌上型低煙燒烤爐」、「PRIMUS 229010 Onja 高效能時尚雙口爐」、「Kolin歌林 多功能不沾電烤盤」、「美國OSTER BBQ陶瓷電烤盤」，藉由更加講求健康的設計，達到低煙燒烤，其中「TOFFY 桌上型低煙燒烤爐」、「PRIMUS 229010 Onja 高效能時尚雙口爐」典雅與更加活動性的設計，更是直接打中年輕人心坎。





樂天嚴選11款烤肉神器，不僅突破空間限制，更加人性化的收納以及設計增添了中秋烤肉層次感，不管你是炭火派，還是電烤派，在樂天市場都能找到自己的最愛。更重要的是讓烤肉架擺脫傳統的一次性，今年烤肉架用完，直接晉升居家廚房烹調用品的行列，誰說烤肉只能一年一度，樂天市場11大烤肉神器，隨時都能來場豐美的燒烤盛宴。



