林智堅談新竹縣市合併3理由　蔡英文：樂見討論此事

新竹市長林智堅近來提出新竹縣、市合併成第七都構想，引起廣大討論與迴響。民進黨今（8）日召開中常會，會中新竹市長林智堅表示，竹科是護國神山，新竹可以基於戰略城市目的升格；且新竹的稅收是全國第五，應該可以獲得更多補助，再加上新竹縣市生活圈是一體的，盼中央能大力支持。兼任黨主席的總統蔡英文表示，樂見此議題被討論，需了解相關法規是否需要配合修訂，未來中常會可以對此多做討論。

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民進黨今日召開中常會，據轉述，會議中大多數時間都在討論縣市合併與升格議題，新竹市長林智堅在會中提出3個原因，認為新竹縣市要合併升格。第一，竹科在世界科技扮演重要角色，是重要護國神山，新竹市升格可以基於戰略城市目的，做為直轄市升格依據；第二，新竹縣市提供的稅收是全國排名第5，但分到的縣市政府補助相對偏低，透過直轄市升格能夠完善此事；第三，新竹縣市文化圈與生活圈是一起的，例如五楊高架橋、疫情防治或交通，都證明了必須要整合。

林智堅也提到，這個案子也與新竹縣長楊文科討論過，新竹縣、市長都支持的案子，中央應該要大力支持。

來自新竹的立法院民進黨團總召柯建銘在會中也特別把新竹縣市歷史發展講了一次，也說明從新竹縣、市歷史文化來看，應該要合併在一起。

蔡英文聽完林智堅的說明後則表示，樂見有人提出討論此事，也要確認縣、市民意支不支持，還有法規是不是需要配合修訂，未來中常會可以再多做討論。