整個月「沒人交接工作」！她慘遭老闆請離 眾怒：快檢舉
進入新公司後，正常來說都會需要一段時間習慣、交接。不過就有女網友無奈表示，進入新公司整個月都沒人交接工作內容，更因此被老闆以此為由請離，完整過程曝光也掀起眾怒。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 16:28:34
原PO在論壇Dcard上訴苦「上個月應徵到了一份新工作，職缺是行政助理，但卻是做行政以外的雜事，經過幾天也沒人跟我交接工作，所以我根本不知道我工作內容是什麼，總是說大家很忙推託，叫我做其他事情」。
沒想到一個月後，老闆突然叫原PO過去，並表示「因為大家都太忙了，委屈妳做現在的這些事情，妳就先做到今天，是公司的問題」；因為公司沒人交接，自己反倒丟了工作，讓原PO不甘心表示「連我的能力都沒先了解到，就跟我掰掰，這種奇葩公司，沒想到我也會遇到，要重新找工作真的好累」。
不少網友看完後也憤怒回應，「非自願離職證明書一定要開到」、「太扯了啦 什麼叫 你先做到今天」、「其實去申訴：確認僱傭關係，才是最賺的」、「我也有很像的經驗，說有人要離職我接替她的工作，然後教到一半，結果那個人好像不離職了，就用很瞎的理由請我離開」、「記得拿非自願離職，萬一工作不是很好找，還有補助可以拿」。（編輯：潘毅）