名家論壇》鄭仲嵐／自民黨新總裁選舉將打破派系壟斷？

自主投票聲浪四起？





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日本首相、自民黨總裁菅義偉在9月初拋出將不參選下一屆總裁後，誰是「後菅義偉」時代下任總裁的面孔，就一直被外界媒體預測。然而，在許多人選浮現而出的同時，哪位大老支持誰等老問題又再度被拿出來討論。不過，可以遇見的是，未來自民黨派閥的統一投票傾向將會持續弱化，議員自主投票將會更多。





就在7日時，自民黨內不少30歲至50歲間的年輕與中生代議員，開始跟黨內建議希望未來能不在依照所屬派閥，而是依照其「自由意志」投票，帶頭的則是前首相福田康夫的兒子福田達夫。福田達夫雖然54歲，不過在黨內算是開明派，也是隸屬最大派閥的「細田派」，代表發言確實有其影響力。





早在2020年9月菅義偉被選任總裁前，就有不少中生代議員建議應該可以採自由意志，而非派閥統一決定。在這屆總裁再度宣布出馬參選的前外務大臣岸田文雄，他也建議未來讓議員大家可以自由意志投票較好。畢竟總裁也是「國政選舉之顏」，有聲望的總裁來拉票，確實對議員自己未來選舉有加分作用。





派閥曾是金權政治





自民黨從1955年起創立後，就有所謂「八大師團」等傳統八大派系，一路分分合合到現在，仍維持目前五大派閥與兩小派閥。當中又以細田派（清和政策研究會，96人）最多，包括安倍晉三等都是隸屬該派，其他則有麻生派（志公會，53人）等各大小不一的派閥。





政黨的派閥在過去擔任一定的新人培育工作，聯絡感情、舉辦活動等，政治理念要相同外，也把派閥會長視為精神領袖。不過在後來的日本政壇，派系壟斷太過頭之餘，也發生不少金權政治糾纏不清的醜聞，如洛克希德事件等。在1990年代中期政府實施一連串政治改革後，政壇才開始出現些改善，但時不時金權政治等醜聞依舊會發生。





在過去的類比時代，尚且需要派閥來穩住每個議員的連結，不過在現今資訊流通的數位時代，許多年輕一輩的議員已經很懂得運用數位科技加強對外連結、擷取資訊，加入派閥多半是家族世襲傳統或是黨內聯誼為主的選擇。近幾年來，不少年輕或是中生代的議員比派閥內老一輩有更多不同見解，也是習以為常。





成也派閥敗也派閥





就如同這一次，因為菅義偉宣布不爭取總裁連任後，反而讓黨內大家開始思考派閥歸屬的必要。事實上，菅義偉本來也是黨內不隸屬任何派閥的人，但也是在各方推舉下成為派系間的共主，巧妙取得一個平衡值。





然而在2020年9月，菅義偉獲得第一派閥細田派與第二派閥麻生派支持下順利當選，很大程度是因為他要延續安倍政權的既有路線，加上疫情下的慌亂需要穩定等因素。不過就在一年後，菅義偉的執政得不到主要派閥的支持，最後成也派閥、敗也是派閥，只能選擇退選。





各大派閥必須考量自己選區的選舉，因此無法支持菅義偉是可以想見，就如同當年的首相海部俊樹，也是隸屬小派閥，但是在竹下派（前首相竹下登）與安倍派（安倍晉三父親安倍晉太郎）支持下當選。隨後因為政治改革不順利，與安倍晉太郎突然過世等因素，最後只能黯然宣布不在出馬參選。





各派意見蓬勃發展





而在這次總裁選舉中，出現不少政治家躍躍欲試，因此也出現細田派與麻生派等內部議員意見喬不攏，有的想要支持岸田文雄、有的支持高市早苗、也有支持河野太郎的聲音。換個方式來想，或許正是菅義偉過去「無派閥」的色彩，讓許多派閥間的意見也開始蓬勃起來。





一但選完總裁，新首相就任後，緊接而來的就是眾議院選舉。因此議員們如果不小心站錯邊，自己支持的總裁人選沒上，那在地方選舉也會更為吃力，也不意外有不少議員開始表態希望「自主意願投票」。





根據比較粗略的分法，傳統當選次數在3屆或以內的都算是年輕議員，當選4屆以上的才算是資深議員，老一輩如麻生派的甘利明更當選12屆。不過在年輕一輩的議員開始對派閥選邊站開始出現過敏狀況下，未來派閥的流動性將會愈來愈高，對於自民黨內來說，也許會是個新陳代謝開始。











●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。





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